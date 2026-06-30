Temporali sulla Toscana: fino a 50 mm di pioggia in un'ora e raffiche di vento fino a 80 km/h

Dopo il caldo dei giorni scorsi che ha investito tutta l'Italia, la notte appena trascorsa ha segnato una brusca frenata alle alte temperature in diverse regioni tra cui la Toscana.

La regione infatti è stata al centro di violenti temporali che hanno investito diverse località interne. Le attività temporalesche sono state in grado di scaricare al suolo fino a 50 millimetri di pioggia in appena un’ora, accompagnati da raffiche di vento che hanno raggiunto gli 80 km/h.

Maltempo in Toscana: temporali con pioggia e raffiche di vento

I primi temporali si sono verificati sulle aree interne della regione Toscana, interessando maggiormente le province di Lucca, Pistoia e Firenze. In provincia di Lucca, nell'area di Empoli e nel Chianti, si sono verificati accumuli di pioggia che hanno raggiunto i 32 millimetri in 15 minuti e fino a 50 millimetri in un’ora.

Non sono mancati allagamenti in diversi punti e disagi soprattutto alla circolazione. Il maltempo ha poi raggiunto anche la costa della Toscana, tra la Versilia e la costa meridionale. Durante la notte l'attività del maltempo non si è fermata solo alle precipitazioni ma ha visto il formarsi di oltre 4.600 fulmini in circa tre ore.

Diversi i danni e i disagi

A causa della perturbazione che ha investito la Toscana non sono mancati i danni. Dalle segnalazioni pervenute si riportano alberi caduti o pericolanti a Siena e Grosseto, mentre a San Giuliano Terme è crollato un muro di contenimento. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile durante tutta la notte per mettere in sicurezza le aree colpite dalla furia del maltempo.

Situazione climatica in Toscana instabile anche nei prossimi giorni

Secondo il Centro Funzionale Regionale anche nei prossimi giorni il clima in Toscana rimarrà instabile, con la possibilità di nuovi eventi temporaleschi durante le ore pomeridiane e che coinvolgeranno soprattutto le aree interne.