Tempeste e tornado devastano l’Oklahoma: feriti e migliaia senza elettricità - VIDEO

Nelle prime ore di domenica 3 novembre 2024, diverse tempeste e un tornado hanno colpito l’Oklahoma causando danni ingenti. Le immagini parlano purtroppo chiaro: sono stati devastati diversi edifici. La furia del vento ha letteralmente scaraventato in aria molte automobili. Decine di migliaia di persene sono rimaste con numerosi feriti in tutto lo stato americano.

Tempeste e tornado devastano l’Oklahoma: ingenti i danni

Oklahoma City, è stata la più colpita delle località dalla furia del tornado. I danni si sono verificati ai confini dello Stato. Alluvioni si sono verificate a causa delle incessanti piogge. Un fulmine ha provocato un incendio in casa. Centomila le abitazioni e le attività commerciali senza elettricità per tutta la notte.

Fortunatamente, non sono stati segnalati decessi. Stando a quanto riportato da Richard Thompson, esperto del Servizio Meteorologico Nazionale, sono stati almeno 6 i tornado che hanno colpito la località.

Le forti piogge che si sono verificate durante i soccorsi a Oklahoma City hanno messo a dura prova il lavoro dei soccorritori e le operazioni di salvataggio. Anche l’Oklahoma Heart Hospital South ha riportato danni a causa della tempesta.

Il bilancio dopo le tempeste

Il bilancio parla chiaro: 11 persone sono state ricoverate in ospedale per ferite non gravi, mentre altre con ferite minori hanno ricevuto cure dai medici direttamente sul luogo.

Il sindaco di Choctaw, Chad Allcox, ricorda come i sistemi di allerta meteo e le sirene anti-tornado hanno fatto in modo che venisse evitato il peggio con la perdita di vite umane. Per far fronte ai disagi causati dal tornado e dalle tempeste, sono stati aperti diversi rifugi per ospitare i residenti rimasti senza casa o senza corrente. Ad occuparsene sono stati gli uomini della Croce Rossa Americana e del Dipartimento per la Gestione delle Emergenze dell’Oklahoma.