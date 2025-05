Tempeste devastanti e tornado sconvolgono gli Usa: morte e distruzione nel Midwest

Un'ondata di maltempo si è abbattuta su diverse aree del Midwest degli USA con potenti tornado e alluvioni che hanno causato devastazione e vittime. La situazione rimane critica: i meteorologi dello Storm Prediction Center hanno segnalato che potrebbero formarsi nelle prossime ore tornado forti e persistenti con grandine e venti sostenuti in una zona ampia che comprende il Sud del Midwest e l'Appalachia. Anche in Texas il National Weather Service ha emesso l'allerta per temperature superiori ai 40 gradi con rischi di colpi di calore.

Tornado e alluvioni negli Stati Uniti, almeno 16 morti e danni ingenti

Tra gli Stati più colpiti ci sono Missouri, Wisconsin, Illinois, Michigan e Indiana con effetti che si sono propagati nel Sud del Paese. Stando a quanto riportato dal National Weather Service, tra le 14.30 e le 14.50, ora locale a Clayton, un violento tornado si è abbattuto nell'area metropolitana di St.Louis.

I danni sono stati devastanti: il tornado ha abbattuto alberi e causato il crollo parziale di alcuni edifici e migliaia di persone sono rimaste senza corrente elettrica. Le aziende elettrice hanno chiamato tecnici anche da altri territori per accelerare il ripristino del servizio. A Chicago una tempesta di polvere ha ridotto in modo drastico la visibilità.

Il sindaco di St.Louis, Cara Spencer, ha confermato 5 morti in città e dichiarato lo stato di emergenza. Altre due vittime sono state segnalate nella contea di Scott, a Sud di St.Louis, dove un altro tornado ha distrutto delle abitazioni. Tre persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie della Centennial Christian Church e una di loro ha perso la vita. Le condizioni meteo estreme stanno rendendo particolarmente difficili le operazioni di soccorso. Nelle prossime ore la situazione meteo sarà tutt'altro che rosea: le autorità hanno emesso un'allerta tornado nei pressi di Marion, Illinois.

Il cambiamento climatico e le conseguenze

Secondo alcuni studiosi, il cambiamento climatico potrebbe aver accentuato il verificarsi di eventi meteorologici estremi come alluvioni e tornado ma anche incendi e siccità. Nel luglio 2023, un evento simile colpì il Kentucky e l’Illinois, con precipitazioni record fino a 300 mm in meno di 10 ore, causando alluvioni improvvise e devastanti. Le precipitazioni intense e i rischi di alluvioni sono in aumento in molte parti degli USA, soprattutto nel Midwest e nella valle del fiume Ohio.