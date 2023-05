Tempesta di sabbia negli Stati Uniti, 6 morti e 37 feriti. VIDEO

Una improvvisa tempesta di sabbia ha provocato la morte di 6 persone e il ferimento di decine di altre. È successo in Illinois, negli Stati Uniti: secondo quanto riportato dalla Cnn, forti folate di vento superiori ai 70km/h hanno sollevato grandi quantità di sabbia, che si sono riversate all’improvviso su una strada interstatale. La visibilità per i veicoli è quindi scesa a zero, provocando un incidente a catena che ha coinvolto non meno di 70 mezzi.

L’incidente in Illinois

Secondo quanto riferito dalle autorità, il maxi-incidente è avvenuto punto l’Interstate 55, tra le contee di Montgomery e Sangamon. Tra i veicoli coinvolti, ci sono anche due camion che hanno preso fuoco. “La causa dell’incidente è stata il vento, che ha sollevato la polvere dai terreni agricoli intorno alla strada azzerando la visibilità”, ha confermato la polizia dell’Illinois.

Come si formano le tempeste di sabbia

Le tempeste di sabbia negli Stati Uniti, sebbene non siano particolarmente comuni, possono verificarsi ovunque, soprattutto nel sud-est. Le tempeste di sabbia usualmente si formano all’improvviso, e assumono l’aspetto di un muro di sabbia che avanza rapidamente. In queste situazioni la visibilità si azzera rapidamente, creando condizioni particolarmente pericolose se ci si trova in auto. Di solito le tempeste di sabbia durano pochi minuti.