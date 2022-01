Tempesta Ana, decine di morti in Africa tra Madascar, Mozambico e Malawi: le foto del disastro

Piogge torrenziali e frane hanno colpito Madagascar, Mozambico e Malawi nell'Africa meridionale provocando decine di morti, case crollate e danneggiate. La tempesta Ana è arrivata fino allo Zimbabwe, dove però fortunatamente non ci sono state vittime. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Ciclone tropicale Ana: Madagascar, Mozambico e Malawi devastate dalla tempesta

La tempesta tropicale, nota come Ana, si è abbattuta lo scorso lunedì sul Madagascar, per poi allargarsi al Mozambico e al Malawi. Il ciclone tropicale ha seminato morte e terrore in Madagascar, Malawi e Mozambico, dove i ponti sono stati spazzati via dai fiumi, che hanno poi invaso i campi distruggendo i mezzi di sussistenza di molte famiglie. Le piogge torrenziali hanno provocato molti danni anche alle case, alcune delle quali sono letteralmente crollate intrappolando gli abitanti tra le macerie.

In Madagascar si sono registrati almeno 48 decessi, con oltre 110mila sfollati che, dopo essere stati costretti ad abbandonare le loro case, hanno trovato riparo all'interno di palestre e scuole trasformate in rifugi temporanei. La situazione non è certo migliore in Mozambico, dove agli almeno 18 morti vanno a sommarsi i danni causati alle case (oltre 10mila abitazioni distrutte) agli ospedali e alle scuole. In Malawi i morti sono stati almeno 11, e il governo ha dichiarato lo stato di calamità naturale.

La tempesta Ana ha poi proseguito il suo cammino verso lo Zimbabwe, dove però non ha provocato morti.

Oltre ai decessi, alle case distrutte e i ponti portati via dai fiumi, il ciclone tropicale ha causato anche interruzioni dell'energia elettrica. Numerosi sono stati infatti i blackout registrati nelle zone interessate dalle piogge torrenziali. La tempesta sembra essersi placata, mentre resta provvisorio il bilancio dei morti, che secondo le autorità potrebbe purtroppo aumentare.