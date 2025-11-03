FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Superluna del Castoro 2025: tutto quello che dovremmo sapere su q...

Superluna del Castoro 2025: tutto quello che dovremmo sapere su questo spettacolo "magico"

La Superluna del Castoro 2025 sta per brillare nel cielo di novembre: scopri curiosità e dettagli di un evento celeste che si preannuncia spettacolare.
Spazio3 Novembre 2025 - ore 11:46 - Redatto da Meteo.it
Spazio3 Novembre 2025 - ore 11:46 - Redatto da Meteo.it

Tra gli eventi celesti di novembre più attesi c'è sicuramente quello che vede protagonista la Luna Piena. Tra poche ore il nostro satellite brillerà nel firmamento con un bagliore speciale: tutti i dettagli su questo evento che promette di tenere con il naso all'insù migliaia di skywatcher.

Luna del Castoro 2025, sarà la più grande dell'anno

Dopo avere atteso a lungo una Superluna, già lo scorso mese abbiamo potuto ammirare il nostro satellite naturale un po' più grande e luminoso del solito. Ma sebbene questo dettaglio abbia contribuito a regalarci un plenilunio più suggestivo, non sarà niente se paragonato a ciò che ci attende tra qualche ora.

Il 5 novembre alle 13:19 GMT (14:19 ora italiana) la Luna raggiungerà la fase di piena. Non si tratterà però di un plenilunio come gli altri, in quanto vedrà il satellite a una distanza minima dal perigeo (per l'esattezza sarà a 363.654 km). Ciò la renderà la regina delle Superlune 2025, ovvero quella più grande e luminosa di quest'anno.

Ovviamente l'orario in cui tecnicamente raggiungerà la fare di piena non ci permetterà di vivere questo evento in diretta, visto che a quell'ora sarà cancellata dai raggi del Sole. Tuttavia anche alzando gli occhi al cielo la sera precedente e quella successiva potremmo vederla brillare, con una grandezza maggiore del 7,9% e un'intensità luminosa del 16% in più rispetto a una Luna Piena normale.

©Stellarium - cielo del 5 novembre ore 21:00 circa

Superluna del Castoro brilla nel cielo di novembre

Precisiamo subito che il termine Superluna, coniato da Richard Nolle nel 1979 per indicare una Luna Piena che si verifica quando il satellite si trova ad almeno il 90% dal perigeo, non è mai stato ufficializzato dall'International Astronomic Union. Tuttavia è divenuta ormai consuetudine indicare con questo nome ogni plenilunio che vede il nostro satellite alla minima distanza da noi.

Sebbene nel linguaggio ufficiale degli astronomi non sia corretto parlare di Superluna, è innegabile che la concomitanza tra Luna Piena e vicinanza al perigeo possano regalarci un disco lunare più suggestivo. Minore è la distanza tra Terra e Luna e maggiore è lo spettacolo, e quello che ci attende il 5 novembre ha davvero dell'incredibile.

Non accade spesso che il nostro satellite raggiunga una luminosità del 100% ad appena 363.654 km dal nostro Pianeta. L'orbita lunare infatti, non disegna nel firmamento un cerchio, ma piuttosto un percorso ellittico. Questo è il motivo per cui la distanza Terra-Luna varia ogni mese. Se pensiamo che in media tale distanza è di 382.900 km, capiamo subito cosa rende davvero speciale il prossimo plenilunio.

Curiosità sulla Luna Piena del Castoro

Il nome così caratteristico del prossimo plenilunio deriva dall'usanza dei nativi americani di collocare le trappole per catturare questi roditori prima che le paludi congelassero, così da avere abbondanti pellicce per affrontare il grande freddo. Tuttavia l'origine del nome Luna del Castoro appare controversa, e alcuni sostengono che derivi piuttosto dal fatto che i roditori si preparavano al letargo.

Non è però questo il solo nome usato per identificare il penultimo plenilunio dell'anno: in altre popolazioni questa era la Luna di Gelo (Frosty Moon) o Luna del Cacciatore (Hunter's Moon).

Un altro nome spesso utilizzato per identificarlo è Luna del Lutto, un termine associato al cambiamento e alla riflessione. Rappresenta un momento di "passaggio" durante il quale è importante lasciare andare tutte le cose vecchie, ormai appartenenti al passato, e prepararsi al nuovo. L'inverno viene inteso come morte e nuovo punto di inizio, come momento per riflettere sulla propria vita e mettere in atto i cambiamenti personali da tempo rimandati.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Nuovo pianeta simile alla Terra scoperto a 18 anni luce: un anno dura appena 54 giorni
    Spazio30 Ottobre 2025

    Nuovo pianeta simile alla Terra scoperto a 18 anni luce: un anno dura appena 54 giorni

    Un nuovo pianeta simile alla Terra è stato scoperto a 18 anni luce. Qui un anno dura solo 54 giorni. Ecco cosa hanno spiegato gli scienziati
  • Fulmine da record, il “megaflash” più lungo del mondo: 829 km di luce nel cielo attraverso 5 Stati Usa
    Spazio28 Ottobre 2025

    Fulmine da record, il “megaflash” più lungo del mondo: 829 km di luce nel cielo attraverso 5 Stati Usa

    Gli scienziati hanno osservato un fenomeno straordinario: un fulmine “megaflash” esteso per ben 829 chilometri nei cieli dell'America.
  • Cielo di novembre: cosa ci attende nel penultimo mese del 2025
    Spazio28 Ottobre 2025

    Cielo di novembre: cosa ci attende nel penultimo mese del 2025

    Piogge di stelle, baci celesti, comete e superluna del Castoro: il cielo di novembre 2025 pronto a incantarci.
  • Non perdere la Luna immersa nelle Pleiadi: uno spettacolo mozzafiato a occhio nudo: ecco quando
    Spazio27 Ottobre 2025

    Non perdere la Luna immersa nelle Pleiadi: uno spettacolo mozzafiato a occhio nudo: ecco quando

    La Luna, quasi completamente illuminata, si tuffa nell'ammasso stellare delle Pleiad: i dettagli per non perdersi l'evento visibile a occhio nudo
Ultime newsVedi tutte
Meteo: anticiclone protagonista fino a giovedì 6, poi torna la pioggia
Tendenza3 Novembre 2025
Meteo: anticiclone protagonista fino a giovedì 6, poi torna la pioggia
L'anticiclone non avrà vita lunga: da giovedì si confermano i primi segnali di cambiamento a causa di un vortice ciclonico in avvicinamento.
Torna l'anticiclone, tra sole e nebbie: la tendenza meteo da mercoledì 5 novembre
Tendenza2 Novembre 2025
Torna l'anticiclone, tra sole e nebbie: la tendenza meteo da mercoledì 5 novembre
Nei prossimi giorni l'alta pressione torna a estendersi sull'Italia: confermata una fase di tempo stabile ma attenzione alla nebbia in pianura
Alta pressione in rinforzo da martedì 4 novembre, ma attenzione alla nebbia
Tendenza1 Novembre 2025
Alta pressione in rinforzo da martedì 4 novembre, ma attenzione alla nebbia
Nella prima settimana di novembre l'anticiclone torna a estendersi sull'Italia con tempo stabile e clima mite. Quanto durerà? La tendenza meteo.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 03 Novembre ore 17:21

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154