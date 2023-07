Come ridurre la sudorazione in estate: qualche consiglio pratico

In questi giorni molte città italiane stanno facendo i conti con il grande caldo e, proprio in queste condizioni, il sudore può diventare molto fastidioso e complicare le relazioni sociali, oltre allo stato d’animo e fisico del diretto interessato. Rispettando alcuni consigli è possibile controllare maggiormente la sudorazione e mantenere il corpo fresco anche quando le temperature salgono. Vediamoli in dettaglio.

Abbigliamento leggero e dieta equilibrata

Il sudore in estate è una reazione fisiologica del tutto normale che aiuta a regolare la temperatura corporea e a espellere tossine dall’organismo. In alcuni casi, però, il sudore sulla fronte e i vestiti bagnati possono diventare alquanto fastidiosi e per questo può essere utile qualche accorgimento.

Anzitutto, è consigliato indossare abiti realizzati con materiali traspiranti, come cotone o tessuti tecnici, per assorbire il sudore e favorire la circolazione dell’aria. I prodotti anti-sudorazione possono essere di aiuto, ma è essenziale farsi con buona frequenza una doccia o un bagno per ristabilire la temperatura corporea e controllare gli odori sgradevoli.

Anche la dieta può contribuire alla corretta regolazione della temperatura corporea: i cibi piccanti, il caffè e le bevande alcoliche stimolano il sistema nervoso e favoriscono il riscaldamento del corpo.

Quando le temperature sono elevate è importante più di tutto idratarsi correttamente, trascorrere del tempo in luoghi freschi ed evitare di svolgere attività fisica nelle ore più calde per evitare di stressare troppo l'organismo. Insomma, meglio avere uno stile di vita più equilibrato, con i giusti tempi di riposo e senza svolgere compiti troppo impegnativi.