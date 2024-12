Stromboli, nuovo trabocco lavico dalla Sciara del Fuoco - Video

Sull'isola di Stromboli, dopo l'isolamento per le condizioni climatiche avverse che hanno caratterizzato i giorni scorsi, il clima, dopo Santo Stefano, sembra essere ritornato sereno, e in vista di questi ultimi giorni dell'anno regala belle giornate da trascorrere all'aperto. In queste ore anche il cratere sembra voler far parlare di sé, infatti per questi ultimi istanti del 2024 ha ripreso la sua eruzione, regalando immagini spettacolari ai turisti che stanno trascorrendo le vacanze natalizie sull'isola e anche ai tanti abitanti che la vivono tutto l'anno.

Stromboli, nuovo trabocco lavico: si prevedono turisti per Capodanno

Dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, osservatorio Etneo, grazie alle immagini catturate delle telecamere di sorveglianza che monitorano il vulcano 24 ore su 24, i vulcanologi segnalano che «si è osservato l’inizio di una vivace attività di spattering a due delle bocche nell’area craterica nord, che si è rapidamente intensificata, e sta alimentando un trabocco lavico. Al momento, il fronte lavico si sta lentamente espandendo sulla parte alta della Sciara del Fuoco, e provoca frequenti rotolamenti di blocchi incandescenti».

I vulcanologi che lavorano costantemente, anche in questi giorni di festa, al monitoraggio del vulcano e non solo, sottolineano inoltre che: «Si osserva anche un incremento abbastanza repentino dell’ampiezza del tremore vulcanico che da valori medi si è portata in pochi minuti su valori molto alti, livello di ampiezza su cui il segnale al momento permane. Non si osservano variazioni nel tasso di accadimento degli explosion-quakes. Non si osservano deformazioni rilevabili dai dati della rete GPS (HF). I dati clinometrici non sono al momento disponibili».

Previste spedizioni turistiche per Capodanno

Il tempo favorevole e l'eruzione che ha sempre il suo fascino, saranno sicuramente motivazioni di molti turisti per visitare l'isola durante il giorno di Capodanno, come già avviene da diversi anni. Ovviamente è bene ricordare che le spedizione turistiche sono accompagnate da preparate guide vulcanologiche e che per motivi legati alla sicurezza, potranno essere effettuate fino a 400 metri e non fino alla cima che si trova a oltre 900 metri di altezza.