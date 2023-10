Lo stress può essere il risultato di abitudini sbagliate

Ci sono degli atteggiamenti e delle abitudini quotidiane che tendono ad allontanare lo stress, migliorando l’atteggiamento personale verso le sfide quotidiane. Altre volte invece sono proprio atteggiamenti e abitudini sbagliate a generare, o ad amplificare, gli stati di ansia e di disagio.

Un ruolo cruciale è giocato dalle aspettative: troppe volte si finisce per imporsi degli obiettivi eccessivamente ambiziosi, che mettono a dura prova la propria autostima. Certamente prefissarsi dei traguardi stimolanti è utile, ma è importante anche essere indulgenti con se stessi e accettare di avere alcuni limiti.

Abitudini che migliorano la salute mentale

Lo stress è diventato uno spiacevole compagno di viaggio per molte persone: la pressione del lavoro, gli impegni quotidiani, le continue tensioni fisiche e mentali spesso causano ansie e peggiorano la qualità della vita.

Oltre a svolgere regolarmente attività fisica e a dedicare il giusto tempo al riposo notturno, fa la differenza anche la corretta pianificazione della giornata. Per non essere sopraffatti dagli impegni, può essere utile preparare una lista delle priorità e delle cose da fare, per essere sicuri di avere una quantità di tempo adeguata da dedicare a ciascuna di queste.

Tutto questo senza dimenticare di riservare un giusto spazio al riposo e agli hobby, essenziali per rigenerarsi e sentirsi bene con sé stessi. Stesso discorso vale per l’alimentazione: mangiare in maniera sana ed equilibrata garantisce il corretto apporto di nutrienti e vitamine, favorendo il benessere fisico ed emotivo. Inoltre, prendersi del tempo per cucinare cibi sani migliora la dieta e favorisce il rilassamento.

Da non sottovalutare sono anche le relazioni interpersonali poichè, soprattutto per alcune persone, trascorrere del tempo con amici o parenti è decisivo per combattere lo stress e apprezzare maggiormente le attività della giornata.