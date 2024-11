Strani "camini di sale" scoperti nei fondali del Mar Morto: di cosa si tratta?

La natura non finisce mai di stupirci: nel Mar Morto sono stati scoperti dei "camini di sale". La scoperta, grazie a un progetto di ricerca dell'Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), avrebbe una rilevanza notevole perchè potrebbe essere utile per indicare l'allerta per il verificarsi delle doline (Voragini).

L’ultima sorprendente scoperta arriva dai fondali del Mar Morto dove sorgono delle vere costruzioni mai studiate prima. Una scoperta che arriva a noi grazie ad un progetto di ricerca dell'Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ).

Si tratterebbe di "camini di sale” che si formano a causa della cristallizzazione di minerali che provengono da acqua di falde acquifere, note per contenere una percentuale di sale molto elevata, come gli stessi esperti riportano sulla rivista Science of the Total Environment.

Il Mar Morto sono decenni che perde enormi quantità di acqua attraverso l'evaporazione. Anche il livello delle falde acquifere sta calando a causa dei prelievi da parte dell'uomo. Di recente un gruppo di subacquei ha scoperto delle bocche a forma di camino che salgono dai fondali, le quali emettono un fluido scintillante. A quanto paresi tratterebbe appunto i acqua calda altamente salina.

Le acque delle falde acquifere delle aree circostanti salendo verso i sedimenti del lago allo stato di salamoia, una volta raggiunto il fondale salgono verso l'alto come un getto simile al fumo, ma che invece è un fluido salino.

Fondamentali per individuare il rischio doline

Il contatto con l'acqua del Mar Morto, fa sì che i sali disciolti, cristallizzino subito dopo essere emersi ed è in quel momento che si formerebbero le bocche osservate denominate "camini di sale". I "camini di sale" risultano fondamentali come indicatori di allerta per verificarsi delle doline (Voragini). Tracciare quindi il movimento delle acque sotterranee che danno vita ai "camini di sale" aiuterebbe ad intercettare le aree dove è possibile che si formino le doline.