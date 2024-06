Strade antistress: a New York spuntano i "public punching bag", sacchi da boxe pubblici

La vita a New York si fa sempre più stressante e per questo motivo nelle strade della grande mela sono stati posizionati dei public punching bag, ossia dei sacchi da boxe per aiutare a contrastare lo stress e l'ansia.

Public punching bag near me: a New York è boom di sacchi da boxe per le strade

Vivere in grandi città come New York è stressante. Da un lato c'è l'alto costo della vita e dall'altro il lavoro che si fa sempre più competitivo. Per questo motivo per le strade della Grande Mela sono stati posizionati dei sacchi da boxe, public punching bag, in tutta la città per aiutare a contrastare ansia e stress.

L'idea è venuta ad uno studio di design: il donttakethisthewrongway che ha pensato bene di posizionare dei sacchi di boxe in tutta la città per aiutare i cittadini a prendersi un momento per alleviare la tensione. I sacchi di boxe si presentano di colore gialla con l'immagine di un pugno e riportano la scritta "Sacco da boxe pubblico. Usalo a tuo rischio e pericolo. Un posto sano per le frustrazioni".

Lo studio di design donttakethisthewrongway ha spiegato come è nata l'idea: "Il concetto esplora la progettazione di spazi comuni per le frustrazioni che tutti affrontiamo. Frustrazioni che vanno oltre i sistemi progettati e accadono, beh, perché siamo umani. Il sacco da boxe pubblico offre uno sfogo a queste emozioni come mezzo per sviluppare un modo più sano di affrontare problemi personali e collettivi in ​​un contesto pubblico".

A New York City lo stress si combatte con i Public punching bag

L'iniziativa ideata e promossa dallo studio di design donttakethisthewrongway è iniziata diversi mesi fa. I primi sacchi da boxe pubblici sono stati installati all'angolo tra Spring St. e Thompson St, mentre altri sono spuntati in tutta la città durante la recente New York City Design Week. I cittadini americani hanno accolto con grande entusiasmo e curiosità questi sacchi e in tantissimi hanno approvato l'idea dello studio di design.

"Questo è fantastico. Non so chi ringraziare per questo", ha scritto un newyorkese sui social. "Ne abbiamo bisogno di più. Un sacco da boxe pubblico! Attualmente sulla 11th Avenue e sulla 37th Street", chiede un altro. L'idea dei public punching bag, sacchi da boxe pubblici, ha incontrato insomma il favore del popolo dei social a New York con post di grande apprezzamento. "Per ogni schifoso proprietario di cane che non raccoglie gli escrementi del proprio cane, per ogni gigantesco pagamento dell'affitto, per ogni idiota che si ferma a controllare il telefono proprio di fronte all'ingresso di una stazione della metropolitana, per la generale mancanza di aria fresca su quest'isola... Tanta angoscia, così poco tempo", scrive un altro utente.