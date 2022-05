L’incredibile storia dell’uomo sopravvissuto dopo aver lottato con un coccodrillo

"È fortunato a essere sopravvissuto”: bastano le parole di uno dei soccorritori per capire a cosa sia scampato uno sfortunato uomo del Queensland, in Australia. Un coccodrillo lo ha colto di sorpresa mentre nuotava vicino a una cascata, e lo ha morso a un braccio. L’uomo, intorno ai 40 anni ma le cui generalità non sono state rivelate, è però riuscito a fuggire dopo aver lottato corpo a corpo contro il gigantesco rettile: a raccontare la sua incredibile storia è il Guardian.

L’attacco del coccodrillo

L’uomo ha raccontato ai soccorritori di essere un motociclista, e di essersi fermato durante un viaggio per farsi un bagno. Lì è avvenuto l’attacco del coccodrillo: “La ferita era profonda, ci ha detto che l’animale era tra i due e i tre metri di lunghezza”, ha spiegato uno delle persone che lo ha assistito. Il responsabile del servizio di soccorsi della zona ha spiegato che nell’area ci sono diversi coccodrilli: “Di solito sono piuttosto timidi, ma possono diventare aggressivi se vengono colti alla sprovvista”