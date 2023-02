Stop a veicoli diesel e benzina? Arriva Zem, l’auto più ecologica del mondo. VIDEO

Un gruppo di studenti dell’università di Tecnologia a Eindhoven, in Olanda, ha creato quella che è stata definita l’ “auto più ecologica del mondo”. Il veicolo, nominato Zem, è stampato in 3D utilizzando plastica riciclata. Inoltre l’auto ha una coppia di filtri per il carbonio capaci di ripulire l’atmosfera di circa 2kg di Co2 ogni 30mila chilometri: questo significa che 10 di questi veicoli potrebbero rimuovere la stessa quantità di Co2 di un albero in un anno.

Zem: tutte le caratteristiche

Ma non è finita qui: Zem ha anche alcuni pannelli solari sul tetto, che generano circa il 15% del fabbisogno energetico dell’auto. Inoltre Zem, che ha un motore totalmente elettrico, ha anche un tradizionale punto di ricarica sul retro. L’auto è stata creata da 35 studenti non ancora laureati, che hanno realizzato il veicolo per essere “carbon-neutral” in ogni suo aspetto. TU/ecomotive ha detto che “stampando in 3D le parti dell’auto, è possibile evitare di produrre materiale di scarto”. Zem, inoltre, è equipaggiata con una nuova tecnologia di ricarica bidirezionale, che permette non solo di ricaricare l’auto ma anche di usarla come batteria per altri oggetti.

Zem e il futuro delle auto in Europa

L’arrivo di Zem coincide con un momento molto importante per il mercato automobilistico in Europa: il Parlamento europeo ha infatti approvato lo stop alla produzione e vendita di veicoli a motore endotermico - quindi benzina o diesel - a partire dal 2035. La spinta verso l’elettrificazione dunque sarà inevitabile, e potrebbe esserci molto spazio per nuove tecnologie come quella di Zem.