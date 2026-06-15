Stelle cadenti di giugno, arrivano le Sagittaridi: quando osservare il primo spettacolo dell’estate

Il cielo estivo è pronto al suo debutto anche quest'anno e come di consueto esordirà con una pioggia di stelle cadenti che promettono di tenerci con gli occhi incollati al firmamento. Scopriamo di più sulle Sagittaridi 2026: curiosità, data del picco e come osservarle al meglio.

Sagittaridi di giugno illuminano il cielo estivo

Anche se la stagione astronomica non è ancora ufficialmente iniziata e dovremmo attendere il solstizio d'estate previsto per il 21 giugno alle 10:24 ora italiana, le temperature gradevoli invitano già molti italiani a trascorrere qualche ora all'aria aperta anche dopo il tramonto, e offrono l'occasione per scrutare il firmamento che inizia a prendere i contorni dell'estate.

Tra gli spettacoli celesti più suggestivi ci sono sicuramente le stelle cadenti: piccoli puntini luminosi che da secoli affascinano e invitano ad alzare gli occhi al cielo tenendo in tasca qualche desiderio da esaudire. E sarà proprio un gruppo di meteore tipicamente estivo a regalarci molte emozioni tra poche ore. Stiamo parlando delle Sagittaridi di giugno, uno sciame meteorico estivo minore, che tuttavia quest'anno promette di darci molte soddisfazioni.

Cosa sappiamo delle Sagittaridi

Si tratta di un complesso di meteore che, come riferisce l'Uai (Unione Astronomi Italiani) ci farà compagnia a lungo, rendendo talvolta difficile separare questi puntini luminosi da altri, sempre provenienti dalla costellazione del Sagittario.

Pur non avendo un massimo particolarmente marcato, le Sagittaridi ci regalano meteore che possono essere viste quasi per tutto il mese, anche se (come sempre accade) il momento migliore per dedicarsi all'osservazione è quello del picco teorico, che quest'anno coincide con condizioni di visibilità favorevoli.

Quando e come vedere le Sagittaridi 2026

Il momento di maggior intensità è atteso stasera, lunedì 15 giugno, dopo il tramonto. Come anticipato, le condizioni di osservabilità saranno ottimali, visto che la Luna Nuova non arrecherà nessun disturbo. In presenza di cieli sereni non sarà difficile individuare qualche scia luminosa alla quale affidare i propri desideri.

©Stellarium - cielo del 15 giugno ore 23:30 circa

Come osservare le stelle cadenti, qualche consiglio extra

Come sempre accade quando parliamo di eventi celesti, il nostro consiglio per osservare al meglio la pioggia di stelle di stasera è quello di scegliere punti di osservazione lontani dalle fonti luminose delle città: non capita spesso di poter ammirare uno sciame meteorico al picco in totale assenza di Luna, e sarebbe un vero peccato rovinare lo spettacolo con le luci artificiali.

In presenza di cieli sereni, le stelle cadenti saranno perfettamente visibili a occhio nudo. Sarà sufficiente attendere che il cielo sia buio e puntare lo sguardo verso l'orizzonte Sud-Est, in direzione della regione del Sagittario.