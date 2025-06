Un intenso sciame meteorico con le Liridi di giugno 2025: quando è previsto il picco

Le Liridi di giugno 2025 si preparano a regalarci uno spettacolo davvero unico nel cielo di metà mese. Ecco quando vederle al picco e tutti i consigli per un'osservazione ottimale.

Liridi di giugno pronte a incantarci

L'appuntamento con le Liridi di giugno torna, come ogni anno, a infiammare il cielo notturno. Questo sciame meteorico (da non confondere con le Liridi 2025, attive ad aprile) promette di tenere con gli occhi incollati al firmamento migliaia di skywatcher.

Non si tratta certo di una pioggia di stelle cadenti paragonabile alle mitiche Perseidi, note anche con il nome di Lacrime di San Lorenzo, ma rappresenta uno degli appuntamenti più attesi in questo mese da tutti gli appassionati di eventi celesti.

Con uno ZHR di 5 meteore l'ora, non possono essere paragonate alle "fiammate" più attese dell'anno, ma offrono comunque ottime opportunità a coloro che vogliono affidare a questi puntini luminosi i loro desideri e non hanno intenzione di aspettare lo sciame clou per farlo.

Liridi di giugno 2025, condizioni ottimali per l'osservazione

Quest'anno le Liridi di giugno si presenteranno all'appello in un momento particolarmente favorevole. Come fanno sapere dall'Uai (Unione Astrofili Italiani) infatti, il picco è atteso nella notte tra il 14 e il 15 giugno, ovvero quando il nostro satellite sarà in fase calante e il bagliore lunare non recherà molto disturbo. Il momento migliore per dedicarsi all'osservazione coinciderà poi con il calar della Luna e questo dettaglio permetterà di godere di cieli particolarmente bui, soprattutto se avremmo l'accortezza di allontanarci il più possibile dalle luci artificiali delle città.

Se a questo aggiungiamo che le temperature decisamente miti del periodo renderanno particolarmente gradevoli le ore trascorse all'aria aperta, comprendiamo bene perché nessun appassionato di eventi celesti sarà disposto a rinunciare allo spettacolo.

A rendere ancora più allettante l'invito ad alzare gli occhi al cielo ci sarà anche il fatto che queste meteore, notoriamente considerate veloci e brillanti, avranno il radiante nella costellazione della Lira visibile per tutta la notte, e che non saranno le sole a raggiungere il picco in questo periodo. Anche le Tau Herculidi infatti, arriveranno a infiammare il cielo di giugno, moltiplicando così le possibilità di individuare qualche puntino luminoso in più nel cielo stellato.