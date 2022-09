Stelle cadenti a settembre 2022: quando e come vederle

Ci sono stelle cadenti anche a settembre? Certo che sì, e lo spettacolo sarà davvero mozzafiato. Se, inoltre, non siete riusciti a esprimere tutti i desideri durante la notte di San Lorenzo con le Perseidi, non dovete perdervi i prossimi appuntamenti. Ecco quando e come vedere nuovamente le stelle cadenti.

Stelle cadenti di settembre 2022: quando vederle

Oltre ad agosto anche Settembre risulta essere un ottimo mese per osservare le stelle cadenti. Grazie ad un clima mite e a notti lunghe - sempre in posti distanti dall'inquinamento luminoso - si può alzare la testa al cielo e sperare di avvistare una scia luminosa per esprimere un desiderio e sognare che così finalmente si avveri. Tra il 5 e il 7 settembre si possono ammirare, grazie a una media di circa 10-20 stelle cadenti all'ora, le epsilon Perseidi.

Il 9 settembre invece invece le Perseidi di settembre, ovvero meteore appartenenti ad una corrente particolarmente irregolare riconducibile alla cometa Bradfield. Tutto qui? Certo che no. Tra l'11 e il 12 settembre ci sono le alfa Triangulidi.

Perseidi di agosto o di settembre?

Prima ancora di capire come ammirare le stelle cadenti di settembre occorre fare chiarezza sulle Perseidi in modo che non si faccia confusione con le stelle cadenti di Agosto. Nonostante, infatti, il nome delle epsilon Perseidi sia praticamente lo stesso delle Lacrime di San Lorenzo, è bene sottolineare come a settembre si tratti di meteoriti di una corrente media o minore.

Le epsilon Perseidi, le lacrime di San Lorenzo e le Perseidi di settembre sono pertanto tre sciami - omonimi - in quanto tutti sembrano originarsi dalla costellazione di Perseo, ma dipendono da correnti diverse.

Come osservare le stelle cadenti a settembre?

Lo spettacolo delle epsilon Perseidi sarà osservabile tutta la notte, ancora meglio se punterete la testa all'insù dopo la mezzanotte. Ciò vale anche per le Perseidi di settembre o delta Aurigidi di settembre. Purtroppo, come già accaduto ad agosto, la pioggia di stelle cadenti, anche a settembre, verrà disturbata dalla presenza della luce lunare.