Stelle cadenti 2025: ecco quando e come vedere le rho-Geminidi

©Stellarium - cielo dell'8 gennaio ore 00:30 circa

Una nuova pioggia di stelle arriverà a infiammare il cielo nelle prossime ore: le rho-Geminidi raggiungeranno il picco in un momento particolarmente favorevole all'osservazione. Tutti pronti con i desideri?

Arriva il picco delle rho-Geminidi

Mancano ormai poche ore al momento di picco di uno degli sciami meteorici più attesi di gennaio. Le rho-Geminidi 2025 "infiammeranno" il cielo stanotte.

Come fanno sapere dall'Uai, il momento di maggior intensità sarà quello delle ore che precedono l'alba dell'8 gennaio, e nella seconda metà della notte le meteore risulteranno individuabili più facilmente grazie all'assenza di disturbo lunare. Il nostro satellite, che si troverà in fase di gibbosa crescente con una luminosità del 56%, tramonterà a mezzanotte circa. Proprio a quell'ora il radiante di queste meteore culminerà a quasi 80° sopra l'orizzonte, e avremmo un momento particolarmente propizio per l'osservazione delle rho-Geminidi 2025.

Come vedere le rho-Geminidi

Come anticipato il radiante, ovvero il punto dal quale sembra che le meteore abbiano origine, sarà visibile per l'intera notte. Il momento migliore per dedicarsi all'osservazione sarà comunque poco dopo la mezzanotte, quando questo sciame meteorico arriverà al massimo dell'intensità.

Ovviamente, come sempre accade quando parliamo di piogge di stelle cadenti, sarà importante poter contare su cieli sereni e scegliere un punto di osservazione piuttosto buio e lontano dalle fonti di inquinamento luminoso delle città. Dopo aver atteso qualche minuto per consentire agli occhi di abituarsi all'oscurità, sarà sufficiente alzare lo sguardo al cielo, in direzione Sud Ovest. Non serviranno strumentazioni particolari: le rho-Geminidi saranno perfettamente visibili a occhio nudo.

Cosa sappiamo delle rho-Geminidi

Si tratta di una componente del sistema complesso delle Zeta Aurigidi, scoperta da osservatori italiani nel 1872 e confermata fotograficamente negli anni 50-60. La posizione dell'area radiante e i valori del moto diurno sono ancora allo studio poiché molto incerti, nonostante i dati raccolti.

Da non confondere con le Geminidi, con le quali condividono il radiante e l'associazione alla costellazione dei Gemelli, le Geminidi di Rho sono uno sciame meteorico meno noto e sicuramente meno affascinante, ma comunque in grado di regalare molte soddisfazioni agli skywatcher. Si presentano all'appuntamento annuale nelle migliori condizioni, e noi non possiamo che augurarvi buona visione e invitarvi a mettere in tasca qualche bel desiderio 2025 da esaudire.