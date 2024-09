Appuntamento con il "bacio" Luna-Saturno incastonato nell'eclissi di Superluna

Sarà uno spettacolo decisamente speciale quello che il firmamento ci regalerà nelle prossime ore. La Luna piena del Raccolto (o per meglio dire la Superluna del Raccolto) si prepara a incantarci, regalandoci anche una magica eclissi lunare. Nella stessa notte il nostro satellite sarà vicino a Saturno, e danzerà con il Pianeta degli Anelli nel cielo di settembre. Ecco come non perdersi questo meraviglioso show.

Luna pronta a dare spettacolo stanotte

Il nostro satellite sembra essere sempre pronto a stupirci con qualche evento mozzafiato, e stanotte si prepara a offrirci tre spunti per alzare gli occhi al cielo. Non solo raggiungerà la fase di Piena nel momento in cui la sua distanza dal perigeo sarà minima, permettendoci così di tornare ad ammirare una Superluna 2024, ma si troverà anche in un punto in cui l'ombra terrestre la oscurerà in parte, dando così origine a un'eclissi di Luna parziale.

Nelle stesse ore la vedremo anche vicina a Saturno, e potremmo ammirare uno dei più romantici "baci" celesti che il firmamento ci offre. Pronti a scoprire in dettaglio questi eventi?

Superluna del Raccolto 2024, arriva l'ultimo plenilunio d'estate

Il plenilunio che vedremo stanotte sarà quello più prossimo all'equinozio d'autunno, e prende il nome di Luna del Raccolto, o Harvest Moon. Il nostro satellite raggiungerà tecnicamente la fase di piena domani - 18 settembre - alle 02:34 GMT (04:34 ora italiana).

In quel momento si troverà nella costellazione dei Pesci, a una distanza dal perigeo di 363.774 km. Questo permetterà al nostro satellite di potersi definire una Superluna 2024, e a noi - che lo osserviamo dalla Terra - di vederlo brillare un po' più grande e luminoso del solito. Ma non sarà questa la sola particolarità.

Eclissi parziale di Luna, uno spettacolo insolito

Osservando la Luna Piena stanotte, potremmo notare una piccola zona buia, come se qualcuno avesse "morsicato" il nostro satellite. In realtà il fenomeno sarà dovuto al fatto che Sole, Terra e Luna saranno allineati, ma non perfettamente. Ciò farà sì che l'ombra terrestre copra in parte il nostro satellite, originando un'eclissi lunare parziale.

Come fanno sapere dall'Uai le fasi dell'eclisse saranno le seguenti

ore 02:41 la Luna entrerà nella penombra

ore 04;12 inizia la fase parziale

ore 04:44 centralità dell'evento

05:15 fine della fase parziale

ore 06:47 uscita della Luna dalla penombra

Sebbene si tratti di un evento astronomico modesto - con solo l’8,7% della Luna coperto dalla parte più scura dell’ombra terrestre - sarà comunque affascinante e potrà essere seguito anche dall'Italia.

Tempo permettendo potremmo vedere l'eclissi paziale anche a occhio nudo. Come per la maggior parte delle osservazioni celesti che coinvolgono la Luna, non sarà infatti necessaria alcuna attrezzatura. Basterà allontanarsi dalle luci della città. E se piove o il cielo è nuvoloso? In questo caso potremmo goderci l'evento in diretta streaming collegandoci - a partire dalle 02:30 - a Virtual Telescope Project.

La Luna "bacia" Saturno nel cielo di settembre

Indubbiamente la Superluna del Raccolto 2024 e un'eclissi parziale lunare sono già due ottimi motivi per alzare gli occhi al cielo, ma il nostro satellite sembra davvero volersi superare e ne aggiungerà un altro, sempre stanotte.

Tornerà infatti anche il romantico "bacio" Luna-Saturno, visibile per tutta la notte nella costellazione dell'Acquario. Anche in questo caso potremmo contare su uno spettacolo teoricamente visibile a occhio nudo, sebbene l'impiego di un binocolo - o meglio ancora di un telescopio - permetterà come sempre di osservare anche gli anelli di quel Pianeta che da sempre ci affascina.