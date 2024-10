Superluna del Cacciatore: arriva lo spettacolo celeste più luminoso del 2024

Questa sera, giovedì 17 ottobre 2024, il cielo si illumina con un fenomeno spettacolare: la Superluna del Cacciatore, la più grande e splendente di tutto l'anno in corso. Quest'anno si sono verificate addirittura ben quattro superlune, ma quella di questa sera è senza ogni ombra di dubbio la più attesa, perché la più luminosa e splendente, poiché si trova a una distanza di circa 357.344 km dalla Terra, il punto più vicino dell'intero 2024. Lo spettacolo sarà reso ancora più affascinante e unico dalla presenza di pianeti e comete, condizioni meteorologiche permettendo.

Superluna del Cacciatore stasera, giovedì 17 ottobre 2024

Tra le curiosità sulla "Superluna" c'è senza dubbio quella legata al termine stesso. Una definizione attribuita solo di recente, nel 1979, dall’astrologo Richard Nolle. Quello della Superluna è senza dubbio un fenomeno che affascina milioni di persone in tutto il mondo da secoli.

Per chi desidera vivere l'emozione di vedere la Superluna del Cacciatore di questa sera, giovedì 17 ottobre 2024, gli esperti consigliano di recarsi in luoghi lontani dall’inquinamento luminoso, come le aperte campagne o le aree di collina, dove sicuramente sarà possibile apprezzare appieno la magnificenza della Superluna. Resta in molte zone d'Italia la variabile nuvole e maltempo.

Cos’altro vedere in cielo? La cometa A3 Tsuchinshan-ATLAS

Non solo la Superluna del Cacciatore sarà protagonista questa sera nei nostri cieli. Anche la cometa A3 Tsuchinshan-ATLAS, la "cometa del secolo" che non tornerà nel nostro Sistema Solare per altri 80mila anni, farà la sua parte. E si tratta di un evento unico nella vita di qualsiasi essere umano, anche se la sua visibilità sarà compromessa dalla luce intensa della Superluna del Cacciatore che non darà molte probabilità alla cometa di essere osservata al meglio.