Stasera la Luna bacia Marte, lo spettacolo celeste visibile a occhio nudo

La congiunzione Luna-Marte non è certo un evento rarissimo, ma è pur sempre uno spettacolo a cui nessuno skywatcher potrebbe mai rinunciare. Quella di stasera 20 novembre si preannuncia particolarmente interessante. Ecco tutti i dettagli dello spettacolo celeste visibile a occhio nudo.

Luna e Marte "danzano" nel cielo autunnale

Il nostro satellite naturale e il Pianeta Rosso si troveranno di nuovo "vicini" a meno di un mese dall'ultima congiunzione, per tornare a regalarci uno spettacolo unico. Come fanno sapere dall'Uai i due corpi celesti si troveranno entrambi nella costellazione del Cancro, e anche a occhi nudo sarà possibile osservare il nostro satellite che - in fase calante e con una luminosità del 78% - illuminerà Marte. Il bagliore lunare permetterà, a noi che osserviamo lo spettacolo dalla Terra, di vedere chiaramente il tipico bagliore rossastro che contraddistingue la superficie ricoperta da ossido di ferro del Pianeta.

Come vedere la congiunzione Luna-Marte

Per la Luna si tratterà del secondo "incontro ravvicinato" nel giro di pochi giorni, visto che lo scorso 17 novembre aveva "baciato" Giove. Come fare per non perdersi questo secondo appuntamento con i "giganti del cielo" che il nostro satellite ci regalerà stasera? Ecco qualche consiglio per un'osservazione ottimale.

Per godersi al meglio lo spettacolo sarà sufficiente scegliere un luogo di osservazione lontano dalle fonti di inquinamento luminoso delle città e - a partire dalle 22:00 - alzare lo sguardo al cielo in direzione Est. Lo show sarà visibile per tutta la notte, fino all'alba.

Se il tempo sarà clemente non serviranno attrezzature particolari, visto che l'incontro Luna-Marte sarà perfettamente visibile anche a occhio nudo. Se invece vogliamo arricchire ulteriormente l'esperienza possiamo attrezzarci con un binocolo, che ci permetterà di osservare anche altre "perle" della costellazione del Cancro, come l'ammasso stellare del Presepe, situato a breve distanza dai due corpi celesti.