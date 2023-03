Stagione delle piogge in Perù: alluvioni e decine di morti. VIDEO

Il Perù sta vivendo una delle più difficili stagioni delle piogge, che da settembre è costata la vita ad almeno 60 persone. L’ultima alluvione, che ha un bilancio provvisorio di almeno 6 morti, si è registrata a Chaclacayo, poco lontana dalla capitale Lima. Secondo quanti riferito dalle autorità, un violento ciclone ha sprigionato precipitazioni torrenziali, colpendo centinaia di case e provocando gravi danni nelle aree a nord del Paese.

Lo stato d’emergenza in Perù

Per far fronte alla difficile situazione creatasi, il governo ha deciso di dichiarare lo stato d’emergenza nel tentativo di far arrivare quanto più efficientemente possibili i soccorsi nelle zone del Perù più colpite. La stagione delle piogge, iniziata a settembre, è stata purtroppo molto dura per il Paese: secondo le stime delle autorità, sono almeno 12mila le persone ad essere state colpite da eventi estremi. E l’ultimo non fa eccezione: “Mi ha lasciato con niente, solo i vestiti che indosso”, ha detto una vittima delle migliaia di persone travolte dalle piogge. In mezzo a una vita che sembra impossibile.