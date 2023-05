Squalo spiaggiato in Sardegna partorisce 20 cuccioli e poi muore

Una femmina di squalo è giunta agonizzante sulla spiaggia di Casaletta, sull'isola di Sant'Antioco in Sardegna. Qui ha partorito 20 cuccioli prima di morire, il racconto degli agenti forestali presenti.

Squalo spiaggiato partorisce 20 cuccioli e muore

Una femmina di squalo blu, di tipo verdesca, è riuscita agonizzante a raggiungere la riva della spiaggia Le Saline a Calasetta, sull'isola di Sant'Antioco, per partorire i suoi cuccioli. Questo gesto estremo ha permesso a venti esemplari di squalo blu di sopravvivere. Alcuni cittadini hanno segnalato la presenza del pesce spiaggiato al corpo forestale, che ha accertato la presenza della verdesca femmina di circa due metri con evidenti lesioni sul corpo.

Giunti sul posto però, i forestali hanno avuto una sorpresa quando hanno notato che la verdesca stava partorendo i suoi piccoli in un ultimo sforzo. Le ultime energie rimastele in corpo le ha utilizzate per regalare la vita ai suoi piccoli in un gesto naturale e istintivo che ha commosso i presenti. Dopo aver ricevuto indicazioni dai veterinari del Centro recupero cetacei e tartarughe di Nora, gli agenti hanno assistito al parto di 20 piccoli squali che sono stati liberati immediatamente in mare, come si vede anche da un video diffuso in rete. Il personale della forestale è rimasto in zona fino a quando gli squaletti si sono allontanati, essendo molto disorientati e continuando a tornare verso riva, rischiando di morire intrappolati nella risacca.