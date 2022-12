Lo squalo “cammina” sul fondale marino per mangiare. VIDEO

Uno squalo che “cammina” sul fondale marino mentre mangia: può sembrare l’immagine di un cartone animato, invece è quello che hanno ripreso le telecamere sottomarine installate nei Caraibi per studiare il comportamento dello squalo nutrice. Un nuovo report, realizzato dall’università di Exter insieme alla ong Beneath the Waves, ha raccolto le immagini dell’animale intento a sfamarsi in varie posizioni, e tra queste ce n’è una in cui lo squalo sembra camminare sul fondale marino.

Gli squali che “camminano”

I ricercatori, secondo quanto riporta Wochit, hanno identificato vari comportamenti alimentari dello squalo nutrice: si nutre a testa in giù, con la pancia rivolta verso l’alto e in “posizione pettorale”, che ricorda le movenze di una persona che cammina. “Questi comportamenti alimentari mostrano come l’animale si sia adattato a nutrirsi con differenti prede in diversi habitat”, ha detto l’autore principale dello studio Kristian Parton dell’università di Exter. “Le riprese mostrano l’incredibile capacità di adattarsi degli squali che vivono vicini alle coste”, ha aggiunto Oliver Shipley, ricercatore dell’ong Beneath the Waves.