Spirale luminosa nei cieli d'Italia: il fenomeno spiegato

Nella serata del 24 marzo 2025, una spettacolare spirale luminosa ha attraversato i cieli del Nord Italia, suscitando stupore e curiosità tra migliaia di osservatori. Questo fenomeno, visibile in diverse regioni italiane ed europee, ha una spiegazione scientifica legata alle attività spaziali umane.

L'origine del fenomeno: il razzo Falcon 9 di SpaceX

La spirale luminosa osservata è stata generata dal secondo stadio di un razzo Falcon 9 della SpaceX, l'azienda aerospaziale fondata da Elon Musk. Il razzo è decollato il 24 marzo alle 18.48 ora italiana dalla base di Cape Canaveral, in Florida, per la missione NROL-69, destinata a mettere in orbita un satellite per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

🌀Une caméra située en #Croatie a pu capturer la formation et l'évolution de cette spirale lumineuse, un phénomène impressionnant bien que totalement inoffensif. #SpaceX pic.twitter.com/Nzkqop5EID — Meteo60 (@meteo60) March 25, 2025

Come si forma la spirale luminosa

Dopo il rilascio del carico utile, il secondo stadio del Falcon 9 effettua una manovra di passivazione, espellendo il carburante residuo e il vapore acqueo presenti nei serbatoi. A quote elevate, queste sostanze congelano rapidamente, formando cristalli di ghiaccio che riflettono la luce solare. La rotazione del razzo durante questa fase contribuisce a creare la caratteristica forma a spirale visibile dalla Terra.

Avvistamenti in Italia e in Europa

Numerose segnalazioni sono pervenute da diverse regioni italiane, tra cui Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Il fenomeno è stato osservato anche in altri Paesi europei come Francia e Regno Unito, testimoniando l'ampia visibilità dell'evento.

Fenomeni simili in passato

Le "spirali SpaceX" non sono una novità; eventi analoghi sono stati documentati in varie parti del mondo, dagli Stati Uniti alla Nuova Zelanda, passando per l'Africa orientale e l'Europa. Questi fenomeni sono diventati più frequenti con l'aumento delle missioni spaziali e dei lanci di razzi.