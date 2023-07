Le spiagge più costose d'Italia: la classifica per l'estate 2023

Mare profumo di mare, ma quanto mi costi? L'estate 2023, complice l'inflazione, è tra le più care di sempre. La conferma arriva anche dalla speciale classifica condotta da Codacons sulle spiagge più costose d'Italia.

Codacons, la classifica delle spiagge più costose del 2023 in Italia

L'associazione per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ha stilato una speciale classifica con le spiagge più care d'Italia per l'estate 2023. La ricerca ha tenuto conto di alcuni fattori, come il costo di un ombrellone e lettino indispensabili per stilare una classifica con la lista degli stabilimenti balneari con il prezzo giornaliero più alto. Il costo della vita ha toccato cifre importanti in ogni settore colpendo le tasche degli italiani costretti, in molti casi, anche a delle rinunce. Gli aumenti, anche nel settore turistico, hanno toccato un +10-15% rispetto allo sorso anno.

Per chi è in partenza o sta pensando di partire nelle prossime settimane, il Codacons ha pensato bene di pubblicare una classifica con le spiagge più lussuose e top d'Italia. La spiaggia più costosa e cara d'Italia è Le Cinque Vele Beach Club di Marina di Pescoluse in provincia di Lecce. Un gazebo con tavolo e 4 lettini costa 960 euro al giorno. Attenzione: nel prezzo compreso anche un aperitivo. Al secondo posto c'è il rinomato stabilimento Twiga di Forte dei Marmi dove un ombrellone con tenda araba e sofà, letti king size, lettini e sedie ha un costo giornaliero di 600 euro. Terza posizione per la spiaggia dell’Hotel Excelsior Lido di Venezia dove una capanna con lettino e materasso costa 515 euro. Al quarto posto: l'Augustus Hotel di Forte dei Marmi con un prezzo giornaliero di 500 euro seguito dal Nikki Beach Costa Smeralda, in Sardegna, che offre anche una bottiglia di vino. La classifica prosegue: sesto posto per Hotel Romazzino in Costa Smeralda, settimo per L'Eco del Mare di Lerici, in Liguria, dove una cabina costa circa 352 euro al giorno. 300 euro, invece, è il costo del Lido Pettolecchia di Savelletri in provincia di Brindisi. Chiudono la classifica Codacons delle spiagge più care d'Italia: il Des Bains di Venezia con un costo di 230 euro al giorno e il Phi beach di Baja Sardinia di Arzachena, provincia di Sassari, con un costo di 180 euro a persona al giorno.

