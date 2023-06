Spiagge d'Italia: quali sono i lidi più cari? La classifica e i prezzi degli stabilimenti

L'estate 2023 sarà più "salata" per milioni di italiani per il rincaro dei prezzi di lettino ed ombrellone. Trascorrere una giornata al mare in relax costerà di più in tutta Italia. A stabilirlo l'indagine condotta dal Codacons che ha stilato una classifica delle spiagge più care d'Italia. Scopriamole insieme.

Boom di prezzi di lettino ed ombrellone in spiaggia: ennesimo rincaro per gli italiani

Dopo l'aumento delle bollette della luce e del gas, gli italiani che andranno in vacanza dovranno sostenere un nuovo rincaro che riguarda i prezzi di ombrellone, lettino o sdraio in spiaggia. L'indagine condotta da Codacons ha stabilito un aumento del 10-15% da Nord a Sud con punte del 25% rispetto all’anno scorso con un aumento di 100 euro a famiglia. Un incremento che i gestori degli stabilimenti hanno motivato come compensazione per i costi maggiori da affrontare. La media per un lettino con ombrellone si aggira tra i 30 e i 35 euro al giorno.

Il coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori ha stilato una classifica con le località marittime più care dove fare il bagno. La spiaggia più cara del 2023 è nel Salento seguita da una a Forte dei Marmi.

Spiagge più care d'Italia, la classifica

Qual è la spiaggia più cara d'Italia del 2023? La classifica di Codacons "premia" la Puglia e le bellissime acque del Salento dove si trova lo stabilimento Cinque Vele Beach Club di Marina di Pescoluse. Le Maldive del Salento sono la spiaggia più cara d'Italia nel 2023, visto che per un gazebo con 4 lettini, un tavolino, asciugamani e aperitivo bisogna pagare tra i 960 a 1.010 euro al giorno. Al secondo posto il Twiga di Forte dei Marmi; qui il noleggio di una tenda araba con sofà, 2 letti king size, 2 lettini standard, una sedia regista e un tavolino costa 600 euro al giorno. Terzo posto per la spiaggia dell’Hotel Excelsior di Venezia dove con 515 euro, nel mese di agosto, è possibile godere di una capanna con lettino, materasso, cuscino, 2 sdraio con cuscini, un tavolo e quattro sedie pieghevoli e 3 teli da spiaggia.

Al quinto posto, a pari merito, troviamo la spiaggia dell’Augustus Hotel di Forte dei Marmi e il Nikki Beach Costa Smeralda in Sardegna dove una giornata in spiaggia costa 500 euro al giorno. Duecento euro, invece, è il prezzo per un lettino ed ombrellone all'Hotel Romazzino di Porto Cervo, mentre al Phi Beach di Baja Sardinia si sfiorano i 180 euro a persona. Nella top ten delle spiagge più care d'Italia anche il Beach Club Da Luigi a Capri dove, con 100 euro, si può noleggiare un lettino comprensivo di una consumazione al ristorante. In caso di aggiunta di ombrellone, telo o cabina c'è da pagare un supplemento a parte.