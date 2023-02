Triangolo celeste Luna-Giove-Venere, il romantico tris visibile a occhio nudo (con stelle cadenti)

Si avvicina un appuntamento che molti appassionati di spettacoli celesti non vorranno perdere. La data da segnare sul calendario è quella del prossimo 22 febbraio, quando Luna, Giove e Venere formeranno un romantico triangolo nel firmamento. A impreziosire lo spettacolo ci sarà anche una pioggia di stelle cadenti, le Delta Leonidi, al massimo della loro attività.

Giove e Venere danzano con la Luna

Una spettacolare congiunzione astrale a tre promette di tenere con gli occhi incollati al cielo migliaia di appassionati di spettacoli celesti. Il gigante gassoso e il terzo Pianeta più brillante del firmamento si preparano a danzare con una falce di luna crescente, regalandoci uno spettacolo davvero emozionante.

Appena due giorni dopo la fase di Luna Nuova il nostro satellite si interpone tra Giove e Venere, e nelle ore del crepuscolo serale del 22 febbraio il fantastico terzetto - tempo permettendo - sarà visibile a occhio nudo, puntando lo sguardo verso l'orizzonte occidentale. I due Pianeti si troveranno infatti nella Costellazione dei Pesci, mentre la Luna compirà un breve sconfinamento nella Balena.

@Stellarium - cielo del 22 febbraio alle ore 19.00 circa

Pioggia di stelle cadenti illumina il triangolo celeste

Lo spettacolare trittico della congiunzione astrale sarà impreziosito da una pioggia di stelle cadenti - le Delta Leonidi - che proprio in quei giorni saranno particolarmente attive. Il picco delle meteore è in realtà previsto per la notte successiva - ovvero quella tra il 23 e il 24 febbraio - ma è possibile che qualche stella cadente possa anticipare, e impreziosire così uno spettacolo già di per sé straordinario.

Lo sciame delle Delta Leonidi è una componente del sistema complesso delle Virginidi e il radiante - ovvero il punto da cui sembrano partire - sarà visibile per tutta la notte culminando dopo mezzanotte a circa 65 gradi. Per ammirare il favoloso trittico - e sperare di individuare anche qualche bellissima stella cadente - vi consigliamo di scegliere luoghi lontani da fonti di inquinamento luminoso, sperando in una notte senza nubi.

Non dimenticate di portarvi anche qualche desiderio da esaudire! Nel caso in cui il meteo decida invece di fare i capricci - o per chi per altri motivi non potrà seguire l'evento dal vivo - è disponibile una diretta streaming offerta da Virtual Telescope che inizierà il 22 febbraio alle 17.30 UTC (18.30 ora italiana).