Arriva il bacio Luna-Saturno circondato da stelle cadenti: ecco quando e come lasciarsi incantare dallo spettacolo celeste

Iniziato il countdown per una nuova romantica effusione che ci viene offerta dal cielo d'ottobre. Tra poco il nostro satellite incontrerà il Signore degli Anelli e potremo assistere al romantico "bacio" Luna-Saturno in una suggestiva cornice di stelle cadenti. Ecco quando e come ammirare uno dei più emozionanti spettacoli celesti.

Congiunzione Luna-Saturno, ecco quando

Come riportato dall'Uai l'incontro ravvicinato tra il nostro satellite e il Pianeta degli Anelli è previsto per mercoledì 5 ottobre quando la Luna si troverà in congiunzione con Saturno nella costellazione del Capricorno.

Cielo del 5 ottobre alle 20.00 circa - ©Stellarium

Il nostro satellite, già oltre il primo quarto, sarà protagonista di un romantico bacio con Saturno. Un evento tutt'altro che raro, ma che stavolta potrebbe essere arricchito da una cornice di stelle cadenti.

Le Delta Aurigidi fanno da cornice al "bacio" Luna-Saturno

Le delta Aurigidi raggiungeranno il loro picco stanotte, martedì 4 ottobre. Si tratta di una corrente meteorica molto complessa - formata da filamenti di particelle con orbite leggermente diverse tra loro - che incontrano il nostro Pianeta in momenti diversi.

Solitamente si tratta di meteore di debole intensità ma non si esclude che possano generarsi stelle cadenti brillanti e persistenti.



Le delta Aurigidi devono il loro nome al radiante situato nei pressi della stella luminosa Alfa Aurigae e nelle notti di maggiore intensità il momento migliore per osservarle è dopo la mezzanotte, quando la Luna volge al tramonto.

Come osservare il "bacio" Luna-Saturno tra le stelle cadenti

Lo spettacolo celeste del 5 ottobre sarà visibile - tempo permettendo - anche a occhio nudo. Il nostro consiglio tuttavia è quello di scegliere un punto particolarmente buio - lontano dall'inquinamento luminoso delle città - e dotarsi di un binocolo per poter osservare meglio il Signore degli Anelli.

E non dimenticate di mettere in tasca qualche desiderio, da tirare fuori in fretta nel caso in cui le delta Aquiridi decidano di regalare una cornice esclusiva a uno dei "baci" più suggestivi che ci regala la volta celeste.