Spazio: la Terra avrà una mini-Luna per due mesi, di cosa si tratta?

Il nostro Pianeta avrà - per un breve periodo - due Lune. Al nostro satellite naturale si aggiungerà infatti un nuovo "compagno" celeste: l’asteroide 2024 PT5. Sarà un evento destinato a durare poco tempo, ma che promette di tenere incollati con gli occhi al cielo migliaia di appassionati e scienziati. Scopriamo insieme qualcosa di più.

Una nuova Luna si affaccia nei nostri cieli

Quante volte il nostro satellite ci ha incantato, con magici pleniluni, "baci" celesti e altri innumerevoli spettacoli? Ancora una volta promette di tenere con gli occhi incollati al firmamento migliaia di skywatcher, anche se - a dire il vero - stavolta non sarà lei a dare spettacolo, ma un'altra mini-Luna che vedremo splendere in cielo tra qualche tempo.

Avremmo quindi due lune? Ebbene sì, anche se la seconda sarà così piccola da essersi guadagnata il nome di mini-Luna. Si tratta in realtà dell'asteroide 2024 PT5, scoperto il 7 agosto di quest'anno. Con i suoi 10 metri di diametro, il sasso spaziale si trova ora in rotta verso la Terra.

L'idea di un asteroide in rotta verso il nostro Pianeta potrebbe causare allarmismi, ma in realtà non ci sarà nulla da temere, poiché non è destinato a impattare con l'atmosfera terrestre, ma sarà catturato dall'orbita terrestre. Il corpo celeste si troverà così a orbitare intorno alla Terra per circa due mesi, prima di riprendere il suo viaggio nel Sistema Solare.

Quando vedremo la mini-Luna?

Stando agli studi condotti dagli astronomi Carlos e Raúl de la Fuente Marcos dell’Università Complutense di Madrid, l’asteroide sarà visibile il 29 settembre prossimo. A partire da quella data resterà "intrappolato" nell’orbita terrestre per 56,6 giorni, e più precisamente fino al 25 novembre 2024.

In questo lasso di tempo la Terra avrà tecnicamente due lune: quella solita e una Luna naturale temporanea.

Il fenomeno delle due Lune, un evento raro

Si tratterà di un evento molto raro, anche se non unico. In passato è infatti già capitato che l'orbita terrestre "ospitasse" Lune temporanee. È accaduto già due volte con l'asteroide 2022 NX1, che dopo essersi presentato nei nostri cieli nel 1981 è tornato a farci visita nel 2022, e che si ripresenterà nel 2051.

2024 PT5 seguirà un percorso simile, sebbene i suoi passaggi si presentino più ravvicinati nel tempo. Dopo averci regalato il fenomeno delle due Lune quest'anno, si ripresenterà infatti a gennaio 2025.

Come vedere la mini-Luna?

Purtroppo sarà impossibile osservare 2024 PT-5 a occhio nudo. La sua magnitudine assoluta di 27,6 renderà praticamente impossibile anche l'individuazione con i telescopi amatoriali. Non è però da escludere che molti siti online permettano di seguire l'evento in streaming.

Di sicuro questo evento rappresenterà per gli scienziati un'opportunità imperdibile per studiare gli asteroidi e l'interazione gravitazionale tra i sassi celesti e il nostro Pianeta.