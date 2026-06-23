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Spagna nella morsa del caldo: temperature fino a 41 gradi, ecco le zone più colpite

L’ondata di caldo eccezionale continua a interessare gran parte dell’Europa occidentale, con temperature fino a 41°C in Spagna.
Clima23 Giugno 2026 - ore 10:49 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima23 Giugno 2026 - ore 10:49 - Redatto da Redazione Meteo.it

L’intensa fase di caldo che sta coinvolgendo gran parte dell’Europa occidentale e centrale continua a far registrare temperature ben superiori alla media stagionale. Dalla Penisola Iberica fino alla Francia, passando per Italia e Germania, l’anticiclone mantiene condizioni di forte stabilità atmosferica e afa diffusa. Le città stanno affrontando giornate particolarmente roventi, con punte termiche elevate sia di giorno che nelle ore notturne. La situazione più critica si osserva in Spagna, dove il caldo raggiunge livelli eccezionali e persistenti.

Caldo estremo in Europa, temperature fino a 41 gradi in Spagna

La Spagna vive una delle giornate più difficili dall’inizio dell’estate a causa di una violenta ondata di calore che sta interessando gran parte del territorio nazionale. Le temperature raggiungono livelli eccezionali, con valori che in diverse aree superano i 40°C e punte oltre i 42°C nelle zone più esposte. Le autorità meteorologiche hanno innalzato il livello massimo di allerta in alcune province del Paese, comprese aree del nord normalmente meno colpite da fenomeni di caldo estremo. Anche il sud della nazione è alle prese con condizioni climatiche particolarmente severe, mentre numerose regioni restano sotto stretta sorveglianza per il rischio legato alle alte temperature.

Il caldo intenso non concede tregua nemmeno durante la notte, con minime che in molte località rimangono ben al di sopra dei 25°C, aggravando il disagio per la popolazione. Oltre all’emergenza legata all’afa, cresce la preoccupazione per il pericolo incendi, favorito dalla siccità e dalle condizioni meteorologiche estreme. Diverse comunità autonome sono in stato di massima attenzione, mentre in Catalogna la situazione continua a essere monitorata con particolare cautela. Dall’inizio dell’anno migliaia di ettari di vegetazione sono andati distrutti dalle fiamme, con un bilancio nettamente superiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati evidenziano un aumento significativo delle superfici bruciate anche rispetto alla media registrata nell’ultimo decennio, confermando l’impatto sempre più rilevante degli eventi climatici estremi sul territorio spagnolo.

Meteo, ondata di caldo record in Europa: quali sono i Paesi più colpiti

Una forte ondata di calore sta interessando l’Italia e gran parte dell’Europa occidentale, con temperature destinate a raggiungere livelli particolarmente elevati nei prossimi giorni. Alla base di questa fase meteorologica vi è l’arrivo di una vasta massa d’aria molto calda proveniente dalle aree subtropicali, favorita dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Questo fenomeno, conosciuto come “cupola di calore”, trattiene l’aria calda nei bassi strati dell’atmosfera e limita la circolazione dei venti, favorendo un ulteriore aumento delle temperature.

Tra i Paesi maggiormente colpiti figura la Francia, dove si prevedono valori vicini ai 40 gradi anche nella capitale. L’espansione dell’anticiclone coinvolgerà rapidamente anche la Germania, con temperature eccezionali attese in numerose città. Condizioni insolite interesseranno inoltre il Regno Unito, soprattutto le regioni meridionali, dove il termometro potrebbe raggiungere o superare i 35 gradi. Un quadro meteorologico che potrebbe avere effetti significativi sulla salute delle persone, sui consumi energetici e sul funzionamento delle infrastrutture in diverse aree del continente.

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Ultimo aggiornamento Martedì 23 Giugno ore 15:00

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