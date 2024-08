Spagna: fulmine colpisce una palma. II video diventato virale

È bastato affacciarsi alla finestra della propria stanza d'albergo durante il maltempo e filmare il momento esatto in cui un fulmine durante un violento temporale colpisce una palma a pochi metri di distanza.

Spagna: fulmine colpisce una palma - Video

L'episodio è accaduto a una turista che si trovava in vacanza presso la località spagnola di Altea la Vella, situata sulla costa sud-orientale della Spagna. Sally, la turista che ha girato il video che è diventato virale sui social, ha raccontato la sua incredibile esperienza a Newsflare.

“Abbiamo avuto un forte temporale estivo e ho deciso di riprendere la pioggia e i fulmini che potevano verificarsi - racconta la donna - Ho aperto la finestra della mia camera per registrare anche gli effetti sonori e dopo pochi secondi ho assistito a un'esperienza irripetibile: un fulmine si è abbattuto direttamente sulla palma di fronte a me”.

La reazione della donna e la viralità del video

Subito dopo l'impatto del fulmine con la palma, Sally ha chiuso la finestra e ha visto le immagini che erano rimaste impresse nella memoria del suo telefono. Per fortuna non sono stati segnalati feriti. Come anticipato, il video di Sally è diventato in pochi secondi virale in rete. In molti infatti hanno ricondiviso commentato e messo like alle immagini postate sui diversi social.