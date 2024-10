Estinzione dei dinosauri, due gli asteroidi contro la Terra?

Nuova ipotesi sull’era dell'estinzione dei dinosauri. Non ci sarebbe stato solo un asteroide a scontrarsi con la Terra 66 milioni di anni fa, sconvolgendo clima e habitat. Ce ne sarebbe stato un altro.

Tsunami con onde di 800 metri

Il secondo, più piccolo, come riporta la Bbc, si sarebbe inabissato nello stesso periodo a largo dell’Africa occidentale, provocando un altro “evento catastrofico”. Oltre a un gigantesco cratere, si sarebbe formato uno tsunami nell’ Atlantico con onde alte 800 metri.

Uisdean Nicholson, della Heriot-Watt University di Edimburgo, ha scoperto per primo nel 2022 il cratere Nadir, di 9 chilometri di larghezza, a largo della Guinea. Non ne era certa l’origine. Ora, grazie a nuove e più dettagliate immagini subacquee, Nicholson si dice certo che l’ha generato l’impatto con un asteroide.

Il mistero dei due asteroidi

Non c’è una data esatta. Non si sa quindi se lo scontro è avvenuto prima o dopo quello principale che ha dato origine al cratere Chicxulub in Messico di 180 chilometri di larghezza. Ma il periodo dovrebbe essere lo stesso.

All’impatto con l’atmosfera diventò una gigantesca sfera infuocata. “Ad appena 50 chilometri di distanza appariva in cielo come se fosse 24 volte il Sole”, spiega Nicholson. Piombò a terra a 72.000 km/h, poi arrivarono il boato e un terremoto del settimo grado e lo tsunami.

Il susseguirsi di due eventi del genere non è consueto nello spazio. Non se ne sa ancora dare una spiegazione.