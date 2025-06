Solstizio d'estate 2025: tutto quello che c'è da sapere sul giorno più lungo dell'anno

Il 21 giugno 2025 si verifica il solstizio d’estate nell’emisfero settentrionale, un evento astronomico in cui il Sole raggiunge la massima elevazione nel cielo. Questo momento rappresenta l’inizio ufficiale della stagione estiva e coincide con la giornata con più ore di luce dell’intero anno per chi abita nell’emisfero nord. Al contrario, nell’emisfero sud, la stessa data segna inizio dell’inverno.

Solstizio d'estate 2025, cos'è e quando cade

Il solstizio d’estate del 2025 avrà luogo esattamente alle 4:42 del mattino. Ma qual è la causa di questo evento astronomico? Tutto dipende dall’inclinazione dell’asse terrestre. Durante il suo moto orbitale attorno al Sole, la Terra mantiene un’inclinazione costante di circa 23,5 gradi rispetto al piano della sua orbita. Questa inclinazione è responsabile della variazione nell’intensità e nella durata della luce solare che raggiunge le diverse aree del globo nel corso dell’anno.

Il solstizio d’estate si verifica quando il Sole appare nel punto più alto nel cielo rispetto all’emisfero nord: è il momento in cui questa parte del pianeta riceve il massimo della luce solare diretta. Da quel giorno in avanti, le giornate iniziano lentamente ad accorciarsi, fino a quando, con l’equinozio d’autunno, si tornerà a una situazione di equilibrio tra ore di luce e di buio. Mentre l’emisfero nord sperimenta il giorno più lungo dell’anno, dall’altra parte del mondo, nell’emisfero sud, si vive una condizione opposta. In paesi come Australia, Cile e Sudafrica, il 21 giugno rappresenta il solstizio d’inverno, segnando la giornata più breve in termini di luce solare.

Solstizio d'estate 2025, come viene celebrato nel mondo

In numerosi Paesi, specialmente nel Nord Europa, il solstizio d’estate è un momento molto atteso e ricco di tradizioni. Un esempio emblematico è il Regno Unito, dove ogni anno moltissime persone si radunano a Stonehenge, un sito megalitico che sembra essere stato progettato in relazione ai movimenti del Sole. Anche in altre regioni europee, il solstizio è celebrato con grande partecipazione. Nei Paesi scandinavi è molto sentita la festa di mezza estate, conosciuta come Midsummer, che unisce antichi riti pagani e atmosfere conviviali. Nell’Europa orientale, invece, la Notte di Kupala rappresenta un evento festoso legato al fuoco, all’acqua e all’amore. Avvicinandoci all’area alpina, in Tirolo è tradizione accendere grandi falò sui pendii montani per segnare l’arrivo dell’estate e rendere omaggio al Sole.