Solstizio d'estate 2023, quando cade? Curiosità sul giorno più lungo dell'anno

Si avvicina il momento in cui entreremo ufficialmente nella stagione più calda dell'anno. Il solstizio d'estate 2023 ci regalerà il giorno più lungo dell'anno, quello in cui il Sole raggiunge il suo punto massimo di declinazione, e apre le porte all'estate astronomica.

Solstizio d'estate, avviene sempre il 21 giugno?

L'inizio dell'estate è convenzionalmente fissato il 21 giugno, ma non si tratta di una data fissa e il momento esatto del solstizio dal punto di vista della configurazione astronomica non avviene sempre allo stesso orario.

Ogni anno il solstizio d'estate si verifica con qualche ora di ritardo rispetto al precedente, che viene "recuperato" ogni quattro anni con l'anno bisestile. Il momento in cui i raggi del Sole colpiscono perpendicolarmente il Tropico del Cancro è comunque sempre compreso tra il 20 e il 21 giugno. Questo nell'emisfero boreale da origine alla giornata più lunga dell'anno, mentre nell'emisfero australe origina il giorno più corto.

Il giorno più lungo dell'anno per l'emisfero boreale

La parola "solstizio" trae origine dal latino e significa sole fermo. Ogni anno abbiamo due solstizi: quello estivo e quello invernale. Il fenomeno segna il momento in cui il disco solare raggiunge il suo punto massimo o minimo di declinazione.

Il solstizio d'estate nell'emisfero boreale coincide con quello d'inverno per l'emisfero australe e, mentre noi possiamo ammirare il Sole nel suo massimo punto di inclinazione, dall'altra parte del mondo avviene il fenomeno opposto.

Questo fa sì che, mentre noi viviamo la giornata più lunga dell'anno - con oltre 15 ore di luce - i nostri "cugini" a sud dell'equatore affrontano il giorno più corto.

Ovviamente la situazione invertita si ripresenta anche nel caso del solstizio d'inverno, quando noi abbiamo la notte più lunga dell'anno e nell'emisfero australe raggiungono il maggior numero di ore di luce.

Solstizio d'estate 2023, quando?

A differenza dell'estate meteorologica - che cade sempre il 1° giugno - quella astronomica può quindi variare, ed è così lecito chiedersi "quando è previsto il solstizio d'estate 2023?"

Quest'anno il momento esatto nel quale il nostro emisfero si troverà nel suo punto di massima inclinazione verso il Sole si verificherà lunedì 21 giugno alle 16.57 ora italiana. Sarà quello il momento del solstizio d'estate 2023, che darà il via all'estate astronomica.

Il momento preciso del solstizio estivo rappresenta - per molti appassionati di fenomeni suggestivi e talvolta inspiegabili - qualcosa di magico, e sono moltissimi i posti in cui si radunano in migliaia per assistere a spettacolari giochi di luce e prospettive "magiche". Tra i luoghi iconici in cui assistere al solstizio d'estate 2023 spicca sicuramente Stonehenge, ma ce ne sono anche molti altri.