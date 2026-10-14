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Slowxury travel 2027: le migliori mete per una vacanza di lusso e relax

Pace e relax per una vacanza a ritmo lento. Ecco il vero lusso. Il mondo delle vacanze si sta trasformando. Ecco quali sono le nuove tendenze per il 2027 in cui molti saranno alla ricerca di una esperienza autentica, ma soprattutto del proprio benessere.
Viaggi14 Ottobre 2026 - ore 11:15 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Quali sono le migliori mete per uno slowxury travel nel 2027? Per una vacanza di lusso e relax l'ideale potrebbe non essere un viaggio lussuoso che permette di vedere più luoghi in meno tempo, ma mete che offrono la possibilità di rallentare, ritrovare il proprio equilibrio e vivere esperienze autentiche.

Ebbene sì, anche il mondo travel sta cambiando. La nuova filosofia dello slowxury travel, una tendenza che unisce il piacere dello slow travel al comfort del turismo di alta gamma, cambierà le vacanze 2027. Ecco quindi come scegliere la propria destinazione.

Slowxury travel 2027: come e cosa scegliere come destinazione

Come e cosa scegliere per destinazione della proprie vacanze seguendo la filosofia dello slowxury travel per il 2027? Mai pensare solo al resort esclusivo o una suite con vista panoramica. Occorre invece dar valore al tempo, alla privacy e al benessere personale. Tre fattori fondamentali per una vacanza con i fiocchi.

Secondo il Virtuoso Luxe Report 2026 e le previsioni sulle tendenze di viaggio per il 2027 è bene puntare su: soggiorni personalizzati, servizi di qualità e itinerari lontani dai percorsi più affollati. Da non sottovalutare sono anche le esperienze gastronomiche o il contatto con la natura e gli usi e costumi del luogo per una esperienza a trecentosessanta gradi.

L'importante è ridurre gli impegni, non fare troppi programmi e lasciarsi guidare dalla voglia di vivere e scoprire le peculiarità della località in cui ci si trova senza alcuna fretta o pressione.

Il lusso non coincide dunque con il prezzo che si andrà a spendere per il volo, l'hotel o il cibo, ma con la possibilità di vivere momenti esclusivi, costruiti intorno ai propri desideri. Ecco perché si può sia puntare per le vacanze 2027 alle isole tropicali ma anche nei borghi italiani.

Dalle Maldive alle Mauritius: quando scegliere il mare

Tra le mete dello slowxury travel 2027 possiamo trovare le Maldive o le Mauritius. Sono in molti, infatti, che sognano una pausa tra acque cristalline, spiagge appartate. Si aggiungono anche le Seychelles.

Perché? Ebbene ,si tratta di vacanze di lusso, ma alle Maldive, il soggiorno può trasformarsi in un'ottima occasione per riscoprire il rapporto con il mare, alternando giornate di relax a immersioni e sessioni di snorkeling lungo le barriere coralline. Scegliere poi una struttura con attività attente alla tutela dell'ecosistema marino permette di combinare comfort e scoperta della natura, è un plus. L'importante è non riempire ogni momento della giornata di appuntamenti.

Le Seychelles, invece, offrono una vegetazione rigogliosa, spiagge di sabbia chiara e le caratteristiche formazioni granitiche per una vacanza dedicata al proprio benessere psicofisico tra passeggiate nella natura, yoga all'aperto, trattamenti spa e momenti di tranquillità in riva all'oceano. Alle Mauritius, infine, si può far combaciare un momento di pace e relax con la scoperta della gastronomia e la cultura del territorio.

Dal mare ai monti: le mete italiane

Non è detto che per una vacanza in stile slowxury travel 2027 si debba per forza andare al mare all'estero. Ci sono tante mete italiane che offrono momenti di benessere anche nel nostro Paese tra Spa, prodotti tipici e tanto relax. Oltretutto non è detto che si debba per forza scegliere il mare.

Anche chi ama la montagna può seguire quest'ultima tendenza e optare o per le splendide Dolomiti o per le Langhe. Si può dunque optare per meravigliose escursioni al mattino, soggiorni in hotel con centri benessere per il pomeriggio e cene dedicate alle specialità locali alla sera.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 14 Ottobre ore 12:18

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