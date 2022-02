Siccità, l'Unicef: entro marzo 6,8 milioni di persone a rischio in Etiopia

La siccità colpisce in Italia e crea danni in un inverno caldo e con pochissime piogge. In un'altra parte del mondo, l'Etiopia, la stessa parola "siccità" può avere proprio in questo momento, un altro senso, più drammatico, molto più drammatico. Può voler dire morte, perché manca l'acqua, o comunque bisogno di assistenza umanitaria per milioni di persone. Tra questi moltissimi sono bambini. Tutto questo entro il mese prossimo.



La situazione in Etiopia è infatti tra le prime dieci emergenze a livello globale, la seconda dopo l'Afghanistan (più in basso trovate l'elenco completo) secondo l'Emergency Watchlist del 2022 dell'International rescue committee. L'allarme appena lanciato dall'Unicef è drammatico: entro marzo in Etiopia ci saranno 6,8 milioni di persone a rischio per la siccità. A scatenare questa tragedia ci sono anche i cambiamenti del clima.

Africa, dove l'emergenza è normalità

Quando parliamo di Africa, il termine emergenza assume i contorni paradossali di normalità. Anche l'allarme siccità nel corno d'Africa non è una novità, la situazione perdura dal 2016. Adesso però la situazione sembra essere giunta a un punto cruciale e le ultime tre stagioni in cui non è caduta una sola goccia d'acqua hanno colpito le regioni pianeggianti etiopi in maniera determinante.

Le conseguenze dell'impatto della siccità sono racchiuse nelle parole di Gianfranco Rotigliano, rappresentante Unicef in Europa, che ha puntato il dito sulle conseguenze di questa "anomala normalità", che inevitabilmente finirà per presentare il conto ai bambini.

L'Unicef ha infatti stimato che saranno 850.000 i bambini che soffriranno per malnutrizione per conflitti esistenti, mentre già si registrano i dati di famiglie con figli che lottano per sopravvivere, con forti sfollamenti dalle zone colpite.

L’escalation del conflitto nella regione settentrionale del Tigray e nelle vicine regioni di Afar e Amhara, unito alla siccità dovuta al passaggio de “La Niña” (evento climatico che ha ridotto le precipitazioni), aggravato dalla pandemia da Covid-19 e dalla recessione economica, hanno contribuito a creare una situazione di allarme in Etiopia.

L'acqua scarseggia, e quella poca che scorre tra le zolle di terra spaccate dal sole torrido è contaminata. Questo provoca gravi disturbi intestinali che a oggi sono tra le principali cause di morte dei bambini al di sotto dei 5 anni.

L'impegno Unicef: costruire pozzi e fornire assistenza umanitaria in Etiopia

L'Unicef, in collaborazione con le autorità locali, sta portando avanti un progetto volto alla costruzione e al ripristino di pozzi esistenti e di sistemi idrici, al trasporto d'emergenza di acqua e al trattamento di bambini malnutriti, nonché alla fornitura di istruzione d'emergenza.

Sono quasi 26 milioni gli etiopi che oggi dipendono dagli aiuti umanitari, nonostante che i conflitti interni rendano particolarmente complessi gli aiuti. Una situazione difficile in un Paese dove solo l'1,2% della popolazione ha ricevuto il ciclo vaccinale completo contro il Covid-19.

I 10 Paesi in emergenza a livello globale di Emergency Watchlist