Settimana di Pasqua all'insegna del maltempo? Le tendenze meteo

La settimana di Pasqua sta per prendere il via. Che tempo farà? Sarà all'insegna del maltempo? Ecco le ultime tendenze meteo che sottolineano che ci troveremo davanti ad una settimana molto dinamica.

Settimana di Pasqua: che tempo farà?

Dalla domenica delle Palme alla domenica di Pasqua. Che tempo farà? Ebbene le previsioni meteo ci hanno ormai delineato molto bene cosa ci attende per la giornata delle Palme che viene caratterizzata dalla perturbazione di origine nord atlantica associata ad una brevissima fase instabile su parte del Nord. Avremo un ridimensionamento delle temperature, a partire dalla fine di sabato e dalle regioni settentrionali, tra domenica e lunedì anche su quelle peninsulari. Ciò comporterà che in alcune zone i valori potranno scendere temporaneamente anche al di sotto della norma.

La settimana prenderà via all'insegna del maltempo? In parte. Perché alla fine di domenica la perturbazione si sarà già trasferita sui Balcani, consentendo un altrettanto breve e piccola rimonta anticiclonica, del tutto interlocutoria. La prima parte della settimana di Pasqua sarà molto dinamica e piovosa a causa del passaggio di due perturbazioni atlantiche. In primis la numero dieci del mese, attesa tra lunedì sera e martedì. La seconda, la numero undici, più intensa, nella giornata di mercoledì. Tra Venerdì Santo e domenica di Pasqua, però, sembra probabile il ritorno dell’alta pressione.

Tutti i dettagli meteo per la prima parte della settimana di Pasqua

La settimana di Pasqua si aprirà lunedì con tempo soleggiata e stabile, ma con venti di Scirocco in graduale rinforzo a partire dai mari di ponente e un po’ di instabilità in arrivo sulla Sardegna. In Sicilia si potrebbero toccare temperature diffusamente oltre i 20 gradi con punte di 24-25.

Poi? Da martedì a giovedì il nostro Paese farà i conti con una fase di diffuso e intenso maltempo con molte piogge anche intense e localmente temporalesche, forti venti, mari anche molto agitati e possibili forti mareggiate lungo le coste. La colpa? Di due distinte perturbazioni.

Le temperature si ridimensioneranno per effetto del maltempo ma la massa d’aria presente sull’Italia resterà relativamente mite per effetto dei venti meridionali che soffieranno intensi sul mediterraneo centrale. Soltanto al Nord le temperature faranno registrare valori anche al di sotto delle medie.

Le tendenze per meteo sottolineano infine che per il weekend di Pasqua avremo un rinforzo anticiclonico in arrivo dal nord Africa che sembrerebbe poi insistere al Centro-Sud con un rialzo delle temperature su valori diffusamente di 20 gradi e oltre fino a sfiorare i 25 gradi.