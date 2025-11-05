FacebookInstagramXWhatsApp

Settimana bianca 2025: le migliori mete low cost in Europa tutte da scoprire

Dall'Austria alla Slovacchia, passando per Francia e Germania. Ecco le mete low cost per una settimana bianca 2025 ricca di divertimenti e relax.
Viaggi5 Novembre 2025 - ore 10:02 - Redatto da Meteo.it
Dove andare per una settimana bianca low cost in Europa durante la fine di questo 2025? Le mete sono davvero tante e tutte da scoprire. Se si prende in considerazione l'Europa dell'Est si ha davvero una vasta scelta.

Tra i Paesi che offrono agli amanti dello show, della neve e degli sport invernali una vacanza da sogno ci sono Polonia, Bulgaria, Ungheria e Slovacchia. Si possono aggiungere poi anche le mete sciistiche di Francia e Austria. Ci sono però diverse località anche in Germania dove ci si può divertire senza spendere troppo.

Settimana bianca 2025 low cost: dall'Austria alla Bulgaria, ecco dove andare

Dove andare per una settimana bianca nel 2025 che sia low cost? Se non si vuole rimanere in Italia, ma si vuole andare all'estero, basta superare i confini con l'Austria per trovare località incantevoli e prezzi accessibili a diversi tipi di tasche.

Tra le località più gettonate tra le mete low cost ci sono Zillertal o Saalbach-Hinterglemm dove sia il costo del noleggio sci che quello per l'alloggio hanno prezzi accessibili. Tra baite, piste da scii e quant'altro si può godere del relax desiderato.

In Francia, invece, è possibile recarsi: Les Sybelles o SuperDévoluy & La Joue du Loup. Chi vuole spostarsi più lontano e non ha paura di macinare chilometri può allungarsi fino alla Bulgaria e optare per una settimana bianca a Bansko, Borovets e Pamporovo. La prima località offre un comprensorio moderno e lussuoso, la seconda, invece, è nota per essere vicina alla capitale Sofia e offrire così la possibilità di visitare anche la città mentre la terza è situata nei Monti Rodopi.

La Slovacchia, infine, può offrire altre mete low cost molto suggestive oltre che la possibilità di praticare diversi sport. Oltre allo sci ci si può divertire sulle piste di snow-tubing, con lo slittino o pattinando sul ghiaccio, ma anche provando il Kitewing. Dove? A Jasná sui Bassi Tatra o a Chopok.

Perché scegliere la Germania per una settimana bianca low cost?

In alternativa vi sono numerose mete per una settimana bianca low cost anche in Germania. Ebbene sì anche in terra tedesca ci sono località dove poter fare una meravigliosa vacanza sulla neve a prezzi accessibili. Un esempio? Si può optare per i Monti Harz della Foresta Nera o della Foresta Bavarese. Qui si trovano sia alloggi che skipass a prezzi accessibili.

L'offerta abbraccia tutti i tipi di turisti. La varietà paesaggistica permette a chiunque di trovare la tipologia di vacanza sulla neve dei propri sogni. A far da ciliegina sulla torta è poi l'atmosfera accogliente delle stazioni sciistiche tedesche dove si possono trovare attività quali lo slittino o si possono compiere entusiasmanti escursioni invernali.

