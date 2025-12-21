FacebookInstagramXWhatsApp

  Meteo
  Notizie Meteo
  Via vai di perturbazioni fino a Natale: le previsioni da domenica...

Via vai di perturbazioni fino a Natale: le previsioni da domenica 21 dicembre

Scenario movimentato da qui a Natale, con molte piogge in vista e neve in montagna. Le previsioni meteo nei dettagli.
21 Dicembre 2025
Nei giorni che ci porteranno a Natale l’Italia sarà preda di alcune perturbazioni che porteranno molte nuvole e momenti piovosi praticamente in tutte le regioni. La prima di queste perturbazioni (la numero 5 di dicembre) è risalita dal Nord Africa, ma già in questa prima parte di domenica si allontanerà verso est e porterà quindi solo qualche pioggia residua all’estremo Sud.
Alle sue spalle si sta già affacciando un’altra perturbazione (la numero 6 del mese) che, proveniente da ovest, tra domenica e lunedì porterà maltempo diffuso sul versante occidentale del Paese. Il flusso occidentale che insisterà sul Mediterraneo alla fine di lunedì porterà poi sull’Italia una terza perturbazione (la numero 7 di dicembre) che martedì porterà maltempo diffuso in gran parte d’Italia, per poi lasciarci in eredità un vortice di bassa pressione che influenzerà il tempo nel nostro Paese anche durante le feste di Natale.

Le previsioni meteo per domenica 21 dicembre

Domenica prevalenza di tempo bello nelle Venezie, molte nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse su Calabria, Sicilia, Sardegna e, a carattere più isolato, anche su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, con nevicate sulle zone alpine al di sopra di 1600-1800, poi in serata anche a quote più basse ma comunque non inferiori ai 1200 metri.
Temperature massime stazionarie o in leggera diminuzione, comunque ancora quasi dappertutto al di sopra della norma. Moderati e tiepidi venti di Scirocco sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per lunedì 22 dicembre

Lunedì sprazzi di sole su Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e sulla Sicilia; per il resto cielo nuvoloso o molto nuvoloso. La nuvolosità sarà particolarmente densa e compatta su Sardegna, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e nei settori occidentali di Lombardia, Emilia e Toscana dove saranno più probabili alcune precipitazioni. Qualche pioggia isolata anche su Puglia, Basilicata e Calabria ionica. Neve sulle Alpi occidentali oltre 1200-1500 metri, a quote inferiori (900-1000 metri) tra il Cuneese, le Alpi Marittime e il Savonese dove i fenomeni potranno risultare intensi e abbondanti.
Temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest, in lieve aumento al Centro-Sud. Venti moderati o tesi di Scirocco sui mari centro-meridionali, di Tramontana in Liguria.

