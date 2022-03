Scossa di terremoto a Napoli: avvertita nei Campi Flegrei da Fuorigrotta a Pozzuoli

Una forte scossa di terremoto è stata registrata questa sera, 29 marzo 2022, a Napoli. L'evento tellurico è stato avvertito dai cittadini dei Campi Flegrei da Fuorigrotta e Pozzuoli. Il sisma di magnitudo 3.6 ha avuto epicentro nella zona di Solfatara, area via Pisciarelli ed è stata avvertita anche nella città di Napoli creando attimi di preoccupazione e paura. Non si registrano, per fortuna, danni a cose e persone.

Terremoto oggi a Napoli: la nuova scossa nei Campi Flegrei

Nuova scossa di terremoto, oggi, nella meravigliosa città partenopea. Il sisma è stato avvertito ad esempio nei Quartieri Spagnoli, ma soprattutto nella caldera dei Campi Flegrei, dal quartiere napoletano di Fuorigrotta a Pozzuoli. Nei vari commenti sui social si leggono post di persone preoccupate che assicurano di aver avvertito distintamente la scossa e di essere preoccupati per quanto stava accadendo. In molti si sono riversati in strada uscendo dalle proprie abitazioni, da luoghi di lavoro e da bar e ristoranti. Per fortuna non si sono registrati danni a cose e persone.

Terremoto Napoli: le scosse delle ultime settimane

Nelle ultime settimane sono state abbastanza frequenti le scosse di terremoto che hanno interessato l'area dei Campi Flegrei.

Il 17 marzo 2022 sono sono state registrate ben 33 scosse bradisismiche di cui 8 registrate durante la notte dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano Ingv di Napoli, nella zona tra Pozzuoli e Bacoli.

Il 16 marzo scorso, invece, era stata registrata un'altra scossa di terremoto, sempre nell'area dei Campi Flegrei, con una magnitudo di 3.5. Si trattava dell'evento tellurico più forte dal 1984. Evento ora superato da quello di questa sera.