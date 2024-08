Scoperto un oggetto misterioso e velocissimo nella nostra galassia

Rappresentazione artistica dell'"oggetto misterioso" appena scoperto. Sulla destra, una nana bruna



C’è un oggetto misterioso, appena scoperto, che sta attraversando la nostra galassia a una velocità incredibile. Si muove a oltre un milione di chilometri all’ora e gli scienziati non sanno ancora cosa sia.

Scoperto dalla Scienza dei Cittadini

È stato identificato dai computer di casa di scienziati dilettanti, ma anche da astronomi professioni e studenti del progetto della Nasa “Backyard Worlds: Planet 9”, che cerca pianeti e nane brume oltre l'orbita di Nettuno, l'ultimo del nostro sistema solare.

La scoperta è stata pubblicata, come riporta l’Ansa, sulla rivista Astrophysical Journal Letters ed è un nuovo successo per la Citizen Science, la scienza fatta dai cittadini.

CWISE J124909.08+362116.0 ha una massa simile a una piccola stella e la sua velocità lo porterà a lasciare la Via Lattea verso lo spazio interstellare. Gli autori dell'articolo che annuncia la sua identificazione sono i veterani della Citizen Science Martin Kabatnik, Thomas P. Bickle, e Dan Caselden. La scoperta è stata confermata poi grazie a osservazioni con numerosi telescopi.

"Quando ho visto per la prima volta quanto si muovesse rapidamente, ho pensato che qualcuno lo avesse già descritto", racconta Kabatnik, che ha analizzato le immagini dalla sua casa in Germania, a Norimberga.

Cos’è CWISE J124909.08+362116.0?

Una delle ipotesi è che si tratti di una nana bruna, ovvero di un “oggetto” spaziale di massa compresa fra un pianeta gigante e una stella come il Sole. Non sono rare: soltanto con il progetto “Backyard Worlds: Planet 9” ne sono state già trovate 4mila. Nessuna, però, aveva una velocità tale da lasciare la Via Lattea.



Come composizione potrebbe essere molto “vecchio” e risalire alla prima generazione di stelle della nostra galassia. Non si capisce perché sia così veloce.



Si pensa che facesse di un sistema binario di due stelle in cui una è esplosa come supernova. Un’altra ipotesi è che prima facesse parte di un ammasso globulare per poi “volare via” dopo l'impatto con un buco nero.