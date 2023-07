Scoperto nuovo pianeta con nuvole di metallo super luminoso: di cosa si tratta?

LTT9779b

È stato scoperto un nuovo pianeta che è apparso subito davvero molto raro. Di cosa si tratta? In primis sappiamo che è un pianeta all’interno della nostra galassia, grande quasi quanto Nettuno, che orbita ogni 19 ore attorno a una stella molto simile al sole e che è avvolto da nuvole di metallo. Ecco tutti i dettagli sull'interessante scoperta che ha attirato la curiosità di molti.

Scoperto pianeta raro e con nuvole di metallo: i dettagli su LTT9779b

Si chiama LTT9779b e sembra essere un gigantesco specchio all'interno dello spazio incontaminato. Questo non è però solo quello che sappiamo del nuovo e raro pianeta scoperto recentemente dai ricercatori che hanno potuto ammirare le nuvole metalliche di titanio e silicati che lo avvolgono e che sono capaci di riflettere circa l’80% della luce.

Individuato nell'ormai lontano 2020 grazie al telescopio spaziale Transiting Exoplanet Survey Satellite (Tess) della Nasa, solo recentemente è stato accuratamente analizzato da diversi astronomi e scienziati dell'Università di Aix Marseille in Francia e della Facoltà di Ingegneria e Scienze dell'Università “Diego Portales” di Santiago del Cile. Sono questi ultimi che ne hanno poi descritto l'eccezionale luminosità pubblicando i dati raccolti dalle osservazioni compiute sulla prestigiosa rivista Astronomy & Astrophysics.

@ESA_CHEOPS ha scoperto il pianeta più scintillante del cielo notturno. Si chiama #LTT9779b ed è in grado di riflettere l’80% della luce irradiata dalla sua stella ospite grazie a una copertura di nubi metalliche.

Scopri di più nel video: https://t.co/s0jJynnDvB pic.twitter.com/hN9KeFJkhW — Agenzia Spaziale ITA (@ASI_spazio) July 10, 2023

Cos'altro sappiamo? Il nuovo pianeta potrebbe avere una capacità di riflettere la luce maggiore di quella che ha Venere. Quest'ultimo riflette infatti il 75% della luce mentre LTT9779b l’80%, il cui diametro misura 4,7 volte maggiore della Terra e orbita vicinissimo alla sua stella, molto di più di quanto faccia Mercurio con il Sole. La sua temperatura superficiale è di circa 3.270 gradi Fahrenheit.

Come fare per trovarlo? Occorre cercarlo all’interno della nostra galassia, la Via Lattea, a circa 264 anni luce dalla Terra, in direzione della costellazione dello Scultore.

Perché il nuovo pianeta è così luminoso tanto da far impallidire Venere e la Luna?

Come mai il nuovo pianeta è così luminoso? Secondo gli studiosi riesce a far impallidire sia Venere che la Luna grazie proprio allo strato di nubi nella sua infernale atmosfera. Queste ultime sono composte, come già accennato, da metalli e silicato. Entrambi hanno un elevatissimo potere riflettente.