Scoperti 59 nuovi incredibili esopianeti, l'universo non finisce mai di stupire

Cinque anni di osservazione con il telescopio Carmenes situato presso l’osservatorio di Calar Alto, in Spagna, hanno dato risultati insperati, e gli scienziati hanno individuato ben 59 esopianeti fuori dal Sistema solare, tra i quali ce ne sono 4 che sono molto simili al nostro. Tutti i dati raccolti sono racchiusi in uno studio appena pubblicato dagli scienziati.

Galassia infinita, "stormo" di esopianeti scoperto dagli scienziati

Per ben 5 anni gli scienziati hanno scrutato l'immensità galattica sfruttando l'elevata tecnologia del telescopio Carmenes installato presso l'osservatorio di Calar Alto in Spagna. La pazienza è stata abbondantemente ripagata e la ricerca ha consentito loro di individuare 59 esopianeti situati a due passi dal nostro Sistema Solare.

La scoperta è ancora più sensazionale, poiché dei 59 pianeti, 4 sono risultati essere con caratteristiche molto simili alla Terra, e quindi potenzialmente abitabili. Non tutti gli esopianeti registrati dal telescopio spagnolo sono caratterizzati da una massa solida, talvolta si tratta di semplici masse gassose che roteano attorno a una stella per effetto della forza attrattiva esercitata da quest’ultima. I pianeti solidi non sono molti, e tra questi 4 presentano la giusta distanza dalla stella di riferimento, che permette loro di avere una temperatura né troppo calda né troppo fredda, e un'atmosfera gassosa.

La massa degli esopianeti scoperti

Per determinare la massa di pianeti situati fuori dal Sistema Solare gli scienziati si sono serviti di un metodo di rilevamento definito "velocità radiale", che non si limita a individuare la grandezza di un corpo celeste, ma riesce anche a determinare la temperatura superficiale, in base alla distanza dalla sua stella di riferimento.

Parlando di massa i 59 pianeti scoperti possono essere classificati come massa:

6 pianeti di tipo Giove - con masse superiori a 50 volte quella della Terra

- con masse superiori a 50 volte quella della Terra 10 pianeti di tipo Nettuno - con masse da 10 a 50 volte quelle terrestri

- con masse da 10 a 50 volte quelle terrestri 43 pianeti del tipo super Terra - di dimensioni fino a 10 masse terrestri

Lo studio appena concluso lascia aperta la porta a nuove scoperte, perché la galassia è infinita e gli scienziati sono convinti che al di fuori del nostro Sistema Solare vi sono ancora molti altri esopianeti da scoprire.