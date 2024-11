Sciopero treni nel weekend 23-24 novembre: orari garantiti, chi si ferma e motivi della protesta. Tutte le info utili

Nuovo sciopero treni nel weekend tra sabato 23 e domenica 24 novembre. Lo stop prenderà il via alle 21 di oggi per terminare allo stesso orario di domani. La decisione, comunicata da Ferrovie dello Stato, è confermata dal sindacato Usb e a quanto si apprende coinvolgerà tutto il personale delle società del gruppo e delle altre aziende che operano nel settore ferroviario sul territorio nazionale. Ecco le informazioni utili per chi deve mettersi in viaggio.

Sciopero treni 23 e 24 novembre 2024: le motivazioni

Il nuovo sciopero dei treni per il weekend tra il 23 e il 24 novembre è stato indetto per sollecitare la vertenza riguardante il rinnovo contrattuale nazionale delle attività Ferroviarie, portato avanti da un fronte ampio di sigle di base. A spiegarlo il portavoce dell'Usb. Il sindacato, infatti, è apparso oltretutto critico sulle associazioni datoriali sottolineando che: "non sanno far altro che chiedere aiuto alla commissione di garanzia per provare a fermare l'ondata di grande adesione agli ultimi scioperi". Vengono oltretutto rivendicate condizioni contrattuali migliori e una maggiore tutela per la salute e la sicurezza dei dipendenti.

Chi sciopererà? A fermarsi dalle 21 del 23 novembre alle 21 del 24 novembre saranno:

Gruppo FS,

Trenitalia,

Trenitalia Tper,

Trenord,

Italo,

fanno eccezione solo i convogli delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta.

Quali sono i treni garantiti? Le informazioni utili per chi viaggia

Sarà un weekend di passione? Forse sì in quanto ci si aspetta un'alta adesione allo sciopero. In quali fasce vi saranno mezzi garantiti? Solitamente Trenitalia garantisce i treni a lunga percorrenza riportati nella tabella disponibile sul sito. Chi deve invece spostarsi con treni regionali locali ormai sa già che vi sono treni nelle fasce orarie di maggiore frequentazione ovvero tra le 6 e le 9 del mattino e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

Per quanto riguarda Italo occorre controllare sul sito l'elenco dei treni garantiti in caso di sciopero.

In ogni caso è sempre bene controllare sull'App, chiamare il numero verde e prestare molta attenzione, una volta in stazione, ai segnali luminosi e agli annunci tramite auto-parlante per essere sicuri che il treno con cui ci si deve spostare viaggi regolarmente e non sia stato cancellato.