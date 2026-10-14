Sciopero treni ottobre 2026: data, orari e servizi a rischio

Nuovo sciopero dei treni annunciato per giovedì 29 e venerdì 30 ottobre 2026 da L'Unione Sindacale di Base. Lo stop alla circolazione dei treni nell'ultimo weekend di ottobre potrebbe provocare disagi per moltissime persone: scopriamo gli orari dello sciopero, le fasce garantite, ma anche i motivi dietro la protesta.

Sciopero dei treni 29-30 ottobre 2026: orari e fasce garantite

Si ferma ancora il settore ferroviario con uno sciopero nazionale proclamato dal sindacato USB a fine ottobre. Lo sciopero dei treni della durata di 24 ore è stato confermato dal sindacato dalle ore 21 di giovedì 29 fino alle ore 20.59 del 30 ottobre 2026.

Ad incrociare le braccia tutto il personale ferroviario con uno sciopero che potrebbe avere conseguenze importanti su tutta circolazione. Con lo stop della durata di 24h proclamato dal sindacato di base USB, restano comunque confermati alcuni treni ad alta velocità di Trenitalia, quelli presentati come garantiti sono consultabili a questo link. I treni regionali, invece, circoleranno regolarmente nelle fasce orarie di garanzia dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 2.

Attenzione: chi ha acquistato un biglietto del treno e vuole richiedere un rimborso per via dello sciopero nazionale può richiederlo sul portale Trenitalia. In caso di treni Intercity e/o Frecce il rimborso può essere richiesto fino all'ora di partenza del treno, mentre in caso di treni regionali è necessario presentare richiesta 24h prima dello sciopero. In alternativa i passeggeri possono riprogramma il viaggio in una data successiva secondo la disponibilità dei posti.

Sciopero treni 29-30 ottobre 2026, i motivi della protesta

Il sindacato USB, l'Unione Sindacale di Base, che ha proclamato lo sciopero dei treni per la giornata di venerdì 30 ottobre in una nota ha spiegato i motivi della protesta. Ad incrociare le braccia il 30 ottobre 2026 saranno tutte le categorie del lavoro pubblico e privato.



Si preannuncia una "grande giornata di protesta" - come si legge nella nota diffusa dal sindacato, che sostiene: «In gioco c’è l’impennata dei prezzi, a partire dai carburanti, che pesa fortemente sui magri salari di milioni di lavoratori e lavoratrici che ormai non recuperano neanche più l'inflazione, di contro, l’inconsistenza dei provvedimenti assunti dal governo Meloni, schierato apertamente dalla parte delle compagnie petrolifere e delle banche". Usb concentra l'attenzione sul caro prezzi e sull'inflazione "salita in 5 anni dal 30 al 50%" sui prodotti della spesa, ma anche sui consumi di luce e gas "aumentati del 30%".