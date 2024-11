Sciopero treni oggi, stop di 8 ore in tutta Italia dopo l'accoltellamento di un capotreno: orari e fasce di garanzia

Oggi si preannuncia una giornata complicata per chi viaggia in treno, a causa di uno sciopero nazionale di 8 ore dalle 9 alle 17. La protesta coinvolge il personale ferroviario di Trenitalia, Trenitalia Tper, Fs Security, Italo Ntv e Trenord, in seguito all’accoltellamento di un capotreno avvenuto ieri a bordo di un regionale sulla tratta Genova-Busalla, nei pressi della stazione di Rivarolo.

Capotreno accoltellato, i sindacati proclamano 8 ore di sciopero per il 5 novembre

“Questa è l’ennesima aggressione al personale mobile negli ultimi mesi e a oggi non si è apprezzato alcun intervento a tutela del personale né un maggiore controllo dei treni da parte delle forze dell’ordine”. L’ultima aggressione a un capotreno, intento a controllare i biglietti di alcuni passeggeri, ha spinto i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl, Fast e Orsa a proclamare lo sciopero di otto ore per oggi, 5 novembre, dalle 9 alle 17.

La mobilitazione coinvolge il personale ferroviario di Trenitalia, Trenitalia Tper, Fs Security, Italo Ntv e Trenord. La Commissione di garanzia sugli scioperi ha chiesto ai sindacati di “ridurre la protesta a una dimensione simbolica” ma la richiesta è stata respinta, confermando lo sciopero in forma completa.

L'aggressione al capotreno a Genova

L’episodio che ha acceso la protesta è avvenuto a bordo di un treno regionale sulla tratta Genova-Busalla, all’altezza della stazione di Rivarolo: Rosario Ventura, un capotreno di 40 anni, è stato accoltellato dal 21enne Fares Kamel Salem Alshahhat, cittadino egiziano arrestato per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Con lui viaggiava una minorenne di origini nordafricane, denunciata per gli stessi reati.

Secondo le prime ricostruzioni, quando è stato richiesto loro di mostrare il biglietto, i due hanno dichiarato di non avere intenzione di pagarlo. A quel punto, il treno è stato fermato, e la ragazza ha iniziato a insultare e sputare contro il capotreno, mentre il ragazzo ha rivolto lo stesso comportamento verso una passeggera. La giovane è inoltre accusata di aver dato uno schiaffo e un calcio al capotreno, che, una volta sceso dal treno, è stato colpito con una o due coltellate dal 21enne.

Sciopero treni 5 novembre, orari e corse garantite

Lo sciopero, come si legge sul sito di Trenitalia, è in atto dalle ore 9:01 alle ore 16:59 di oggi 5 novembre. I treni possono subire variazioni o cancellazioni. Restano le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 nelle quali i treni seguiranno l’orario normale. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Servizi minimi garantiti in caso di sciopero

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, riportati di seguito, predisposti a seguito di accordi con le organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge 146/1990.



I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Treni nazionali

Nel caso in cui lo sciopero ricada in giornata festiva, di durata non superiore alle 24 ore ed inizio alle ore 21.00 del giorno prefestivo (ad es sabato), Trenitalia garantisce i treni nazionali riportati nella tabella disponibile qui. Se lo sciopero non rientra nella casistica soprariportata, si può consultare qui la tabella dei treni nazionali garantiti previsti nei giorni di sciopero feriali e festivi disponibile.

Treni regionali

Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).