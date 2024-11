Sciopero treni oggi 13 novembre 2024, stop per 24 ore: chi si ferma e perché?

Nuovo sciopero treni oggi, 13 novembre 2024. Non c'è pace per chi deve spostarsi con i mezzi pubblici. Sono settimana di passione. Dopo gli stop del 5 e dell'8 novembre, oggi, mercoledì 13, vi sono nuovi disagi in vista. Ad incrociare le braccia è il personale addetto alla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie in tutta Italia. Ecco cosa comporta questo sciopero e le informazioni più utili per chi si deve mettere in viaggio.

Sciopero treni oggi 13 novembre: chi si ferma e perché?

Lo sciopero treni di oggi, mercoledì 13 novembre 2024, durerà 24 ore, coinvolgerà tutta Italia e vedrà incrociare le braccia il personale operante nel settore impianti e manutenzione. Nello specifico a fermare le proprie attività sarà, infatti, il personale di RFI impegnato nella manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, sia sotto la sigla COBAS Lavoro Privato/Coordinamento Ferrovieri, sia quello che aderisce all’Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Infrastruttura RFI. L’agitazione è stata proclamata dai sindacati per protestare contro le recenti politiche governative in ambito finanziario.

Per ridurre i disagi vi saranno, al contrario dello sciopero dello scorso 8 novembre che ha coinvolto il trasporto pubblico locale, le fasce di garanzia, come previsto per legge. I treni circoleranno regolarmente dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00 per permettere ai pendolari di raggiungere i luoghi di lavoro o di studio e le loro abitazioni.

Cosa comporta per i viaggiatori questo nuovo sciopero?

Lo stop del personale legato agli impianti e alla manutenzione potrebbe creare disagi su numerose tratte ferroviarie in Italia e quindi possibili ritardi e cancellazioni di treni. Potrebbero verificarsi cioè interruzioni della circolazione ferroviaria, ritardi sulle operazioni di riparazione e gestione delle infrastrutture ferroviarie.

Si consiglia pertanto a chi deve mettersi in viaggio di consultare il sito e l'App di Trenitalia e Italo, ma anche, una volta in stazione, di far attenzione alla segnaletica luminosa e i messaggi dati all'auto-parlante. E' possibile inoltre contattare anche il servizio clienti della propria compagnia e verificare se treno con cui si desidera partire potrà subire ritardi o cancellazioni.

Il prossimo sciopero: 23 e 24 novembre

Altri scioperi in vista? La prossima agitazione è prevista tra il 23 e il 24 novembre. L'agitazione è stata indetta da USB lavoro privato e riguarderà il personale delle aziende che svolgono attività ferroviaria per merci e viaggiatori. Lo stop inizierà alle ore 21 del 23 novembre e terminerà alle 20.59 del 24 novembre.