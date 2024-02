Sciopero treni il 12 febbraio: ecco chi si ferma e le fasce orarie

Nella giornata di lunedì 12 febbraio 2024 è stato indetto lo sciopero dei treni e del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Il motivo e le fasce orarie dello stop dei treni. Come di consueto, lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Sciopero treni 12 febbraio 2024: orari e motivo

E' confermato per lunedì 12 febbraio 2024 lo sciopero dei treni in Italia. Stop alla circolazione del trasporto ferroviario e di tutto il personale delle ferrovie. Lo sciopero dei treni è stato indetto dalle ore 9 alle ore 17 di lunedì 12 febbraio 2024 per tutto il personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Attenzione: si tratta di una seconda chiamata, visto che lo stop ai treni era stato precedentemente indetto per il giorno 5 febbraio e poi posticipato di una settimana.

Lo sciopero, indetto da Cub Trasporti e SGB, riguarda tutti i lavoratori che svolgono attività ferroviaria delle imprese ferroviarie. Il motivo dello sciopero è stato spiegato con un comunicato pubblicato sul sito di Cub: la mobilitazione e lo stop di 8 ore alla circolazione dei treni è stata proclamata dopo la mancata risposta circa il rinnovo contrattuale.

Sciopero trasporto ferroviario 12 febbraio 2024: ritardi e modifiche alla circolazione

L’Assemblea Nazionale Pdm/Pdb ha confermato per la giornata di lunedì 12 febbraio 2024 uno sciopero di 8 ore del personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato. Non solo, anche Usb (Unione Sindacale di Base) ha proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore di tutto il personale di Rfi Impianti Manutenzione Infrastruttura. Stop alla circolazione dei treni dalla ore 9:00 alle ore 17:00 di lunedì 12 febbraio 2024.

Attenzione: lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Come si legge dal sito di Trenitalia: maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali delle Imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.