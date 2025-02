Sciopero trasporti tra il 22 e il 24 febbraio: chi si ferma e quando? Le news

Weekend nero per lo sciopero dei trasporti. Nel fine settimana del 22 e 23 febbraio si fermano i treni. A inizio settimana, ovvero lunedì 24 febbraio, lo stop è previsto per i mezzi del trasporto pubblico locale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli orari dello sciopero, sui motivi dell'agitazione e soprattutto tutte le informazioni utili per poter mettersi in viaggio senza subire grossi disagi.

Sciopero trasporti weekend 22 e 23 febbraio: lo stop dei treni

È stato indetto un nuovo sciopero treni per il 22 e 23 febbraio 2025. Lo stop, a livello nazionale, rischia di creare forti disagi per i viaggiatori che si spostano per il weekend. L'agitazione coinvolgerà le principali compagnie ferroviarie, compresi i servizi regionali e a lunga percorrenza di: Trenitalia, Trenord e Italo.

Lo stop prenderà il via alle 21 di sabato 22 febbraio e si concluderà alle 20.59 di domenica 23 febbraio. Saranno ventiquattro ore in cui il personale delle aziende ferroviarie si asterrà dal lavoro causando ritardi e cancellazioni su tutto il territorio nazionale. Alcuni treni potranno però subire variazioni o cancellazioni già dalla serata di venerdì 21 febbraio e nella mattinata di lunedì 24 febbraio.

Sono previste fasce di garanzia diverse rispetto a quelle previste nei giorni feriali. Occorre quindi far riferimento al sito di Trenitalia dove è stato pubblicato un elenco di treni garantiti. Nel fasce in cui i treni saranno garantiti saranno comunque dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18 alle 21 .

Per Trenord non sono previste fasce di garanzia così come per Italo. Quest'ultimo ha pubblicato sul proprio sito un elenco di treni operativi nonostante lo sciopero.

Sciopero trasporti 24 febbraio 2025: chi si ferma?

Lunedì 24 febbraio è previsto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, per 24 ore, che coinvolgerà: bus, metro e tram in numerose città italiane.

Quali sono gli orari dello sciopero in ogni città? Nella Capitale a fermarsi saranno bus, metro e tram. Il servizio verrà garantito solo nella fascia compresa tra le 5.30 e le 8.30 e tra le 17 e le 20 per permettere a studenti e pendolari di spostarsi e raggiungere i luoghi di lavoro e studio o casa propria senza problemi.

A Milano a fermarsi saranno i mezzi Atm. Le fasce garantite? Dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio.

A Torino stop ai vari mezzi di trasporto pubblico locale. Le fasce garantite per i pendolari saranno dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.

A Bologna lo sciopero del trasporto pubblico vedrà fermarsi i mezzi Tper. Le fasce di garanzia? Dalle 8.30 alle 10.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.