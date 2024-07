Sciopero trasporti: fino al 31 luglio, tanti gli scioperi previsti. Ecco i giorni e le regioni interessate

Il mese di luglio si preannuncia complicato per i milioni di turisti, pendolari, cittadini e tutte quelle persone che utilizzano i mezzi di trasporto per muoversi in città o fuori. Ci sono infatti in arrivo una serie di scioperi dei trasporti pubblici e degli aerei che coinvolgeranno diverse città italiane. Ecco tutte le date.

Scioperi in Italia dal 19 al 31 luglio: chi si ferma?

Dal 19 al 31 luglio sono previsti una serie di scioperi dei trasporti pubblici che coinvolgono sia il settore dei treni che quello aereo con disagi in arrivo per milioni di persone, in un mese che segna l'inizio delle ferie estive per tantissimi. Dopo lo sciopero dei mezzi di trasporto pubblico proclamato il 18 luglio, stop anche il 19 luglio di ben 24h del personale manutentore di Rfi indetto dalle seguenti sigle sindacali: Osr Uilt-Uil/Orsa Ferrovie e da Osr Filt-Cgil. Lo sciopero indetto dalle ore 10.45 di venerdì 19 luglio fino a fine giornate riguarda solo il Trentino Alto Adige. Il servizio riprenderà dalle ore 10.30 di sabato 20 luglio.

Uno sciopero previsto anche il 21 luglio, questa volta nella città di Napoli dove l'Eav, l'Ente Autonomo Volturno S.r.l. (Eav), ln'azienda che opera nel settore del trasporto pubblico su gomma, ferro e funivia nella Regione Campania, è toccato da uno sciopero di 4 ore nella giornata di domenica 21 luglio, dalle ore 8.25 alle 12.25. Non solo, a questo sciopero si aggiunge anche quello di Fs, ma della durata di 8 ore con i macchinisti della Direzione Business Alta Velocità Campania di Trenitalia che incrociano le braccia dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Sciopero 23, 24 e 31 luglio: ecco chi protesta

Gli scioperi proseguono martedì 23 luglio. Questa volta è coinvolto il personale ferroviario dell'Emilia Romagna con uno sciopero con interruzione di servizio dalle ore 9 alle 17. Mercoledì 24 luglio, invece, sciopero della durata di 8 ore dei lavoratori della società Mercitalia Rail in Calabria. Lo stop è stato comunicato dalle dalle 9.00 alle 17.00.

Infine mercoledì 31 luglio è previsto lo sciopero nazionale del trasporto merci su rotaia. È stato proclamato da Fit-Cisl e appoggiato da Uilt-Uil, Filt-Cgil, Ugl Ferrovieri e Slm-Fast-Confsal. Stop al servizio dalle ore 16 alle 24.